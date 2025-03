"J'ai promis à mon fils que je reviendrai" : Romelu Lukaku confirme qu'il fera son retour à Anderlecht à la fin de sa carrière

Romelu Lukaku a de nouveau confirmé qu'il terminera sa carrière à Anderlecht, de quoi ravir les supporters anderlechtois.

Dans une interview exclusive accordée au Corriere dello Sport, l'attaquant de 31 ans réaffirme son souhait de revenir au Lotto Park. "Je finirai ma carrière à Anderlecht, le club de mon cœur", déclare Lukaku. "J'ai promis à mon fils que je reviendrai."

Lukaku a joué pour l'équipe première d'Anderlecht de 2009 à 2011. Il avait marqué 41 buts en 98 matches.



Depuis, il a poursuivi son succès dans diverses grandes équipes européennes. La question n'est désormais plus de savoir si il reviendra, mais quand il retournera dans son club formateur.

Selon la situation actuelle, le contrat de Lukaku avec Naples durera jusqu'en 2027, et il est prévu que son retour à Anderlecht n'intervienne qu'après cette date. D'ici là, il devrait probablement continuer à jouer pour les Diables Rouges.



"Être à Naples et représenter tout un peuple est vraiment stimulant, tout me ramène à l'équipe, à la passion. Le magasinier est supporter de Naples, le cuisinier et les employés aussi. L'énergie que les gens transmettent est incroyable," explique le Diable Rouge.