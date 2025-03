Une année record pour le football belge : voici le total réalisé par nos clubs en Coupes d'Europe

L'aventure européenne des clubs belges est terminée. Après l'élimination du Club de Bruges en Ligue des Champions et du Cercle de Bruges en Conference League, les derniers représentants de notre pays ont été éliminés.

Auparavant, Anderlecht, l'Union et La Gantoise ont également pris la porte lors des barrages en Europa et Conference League. Pourtant, la Belgique peut se féliciter d'une campagne réussie.

Cette saison a rapporté un total de 15 650 points au classement UEFA, un nouveau record. Ce chiffre reflète les bonnes performances des clubs belges, même si aucune équipe n'a atteint les quarts de finale. Grâce à cette augmentation de points, la Belgique reste solidement à la huitième place du classement européen, une position cruciale pour la répartition des tickets européens.

La Belgique a largement devancé ses poursuivants tchèques et turcs et s'est même rapprochée des Pays-Bas, à la sixième place. Seul le Portugal a légèrement accru son avance sur notre pays. Cependant, cet écart ne se creusera pas davantage, car les derniers clubs néerlandais et portugais ont également été éliminés cette semaine.

L'assurance de la 8e place signifie que la Belgique conservera ses cinq tickets européens pour les deux saisons à venir. Deux clubs pourront participer à la Ligue des Champions, deux à l'Europa League et un à la Conference League. Cette répartition reste inchangée, ce qui constitue un avantage important pour les clubs belges à l'avenir.

Malgré l'absence en quarts de finale cette saison, la Belgique s'est une fois de plus révélée être une valeur sûre en Europe. Ce solide classement permet de continuer à développer un football belge plus fort sur la scène européenne. La saison prochaine offrira une nouvelle opportunité de se rapprocher encore plus du sommet.