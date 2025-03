"Nous pouvons encore accomplir de belles choses" : l'annonce de la retraite de Jan Vertonghen en fin de saison, un boost supplémentaire pour Anderlecht ?

Jan Vertonghen a officiellement annoncé aujourd'hui à ses coéquipiers d'Anderlecht qu'il vivait sa "Last Dance". Après les play-offs, ce sera la fin de l'aventure pour Sterke Jan. Si les joueurs s'en doutaient déjà un peu, cette annonce devrait surtout servir de source de motivation supplémentaire.

Vertonghen aura passé trois ans à Anderlecht. L'aventure a été marquée par de beaux moments, mais aussi par des déceptions. Si remporter des titres n’a jamais été sa priorité, il espérait tout de même une période plus réussie.

"Mon bonheur n'a jamais été complètement lié aux titres dans ma carrière. J'ai joué pour des équipes fantastiques. J'ai toujours pu choisir ce que je voulais dans ma carrière. J'aimais rester plus longtemps dans un club. J'ai appris à connaître le monde. J'en suis reconnaissant. Je n'ai aucun regret", déclare Vertonghen.

Le recordman de sélections n’a remporté de titres qu’avec l’Ajax. Et finir par une Coupe de Belgique ajouterait une touche de beauté à son parcours. Lorsque l’annonce a été faite au groupe de joueurs, des promesses ont été faites. Tous s'engagent à s'entraîner et jouer à 100 % pour être au top lors des onze derniers matchs de Vertonghen.

Nous pouvons encore accomplir de belles choses

Il était le capitaine, mais surtout très apprécié de ses coéquipiers. Vertonghen n’est pas du genre à crier, il préfère prendre les joueurs à part et les conseiller. Pour lui, la camaraderie est primordiale dans un vestiaire, et c’est ce qui fait de lui une personne énormément respectée.

Le désir de lui offrir une sortie en beauté avec la Coupe de Belgique et une excellente phase finale brûle donc intensément. Et nul doute que Besnik Hasi mettra encore plus de pression pour que cela se réalise. Vertonghen devient ainsi un véritable talisman et une source de motivation supplémentaire pour la fin de saison d’Anderlecht.

"Je ne suis pas concentré sur la finale de la Coupe, le prochain match est contre Bruges. C'est là-dessus que je me concentre. Si je ne peux pas jouer pendant des semaines, je ne serai pas soudainement au top pour la finale. Je prends les matchs les uns après les autres", explique Vertonghen.

"Ces derniers matchs n’auront pas une grande influence sur la façon dont je percevrai mon départ en juin. Nous pouvons encore accomplir de belles choses avec ce groupe lors de ces onze derniers matchs. J’espère pouvoir terminer sur le terrain," conclut-il.