Mauvaise nouvelle pour les jeunes d'Anderlecht qui vont probablement devoir se chercher un nouveau stade !

En théorie, le RSCA Futures devrait encore évoluer à la Dakota Arena de Deinze la saison prochaine en Challenger Pro League. Mais une tribune de ce stade va être détruite.

Où joueront les U23 du RSC Anderlecht la saison prochaine ? Après avoir évolué au Stade Roi Baudouin, une solution qui n'enchantait pas grand monde, les jeunes anderlechtois ont pu déménager à la Dakota Arena suite à la faillite du SK Deinze, en cours de saison dernière.

Un stade répondant aux normes, de plus petite taille et situé à une vingtaine de minutes de Neerpede. La solution idéale, au point que le RSCA et La Gantoise se soient disputés le droit d'évoluer à Deinze la saison prochaine suite à la montée du Jong Gent en Challenger Pro League.

La ville de Deinze et Anderlecht avaient toutefois signé un accord et prolongé le bail des Futures à la Dakota Arena pour 2025-2026. Mais Het Laatste Nieuws nous apprend ce mardi que les Futures pourraient devoir déménager tout de même.

En cause : l'annulation par le Conseil d'état du permis environnemental autorisant la tribune temporaire construite par le SK Deinze la saison passée, suite à une plainte déposée par Patrick Piens, propriétaire d'un complexe commercial à côté du stade.

Une fois cette tribune temporaire détruite, la Dakota Arena ne répondra plus aux normes d'exigence de la Pro League, à savoir 8000 places pour la D1A et 4000 pour la D1B. La Dakota Arena n'en compterait plus que 3482, insuffisant pour le deuxième échelon de notre football.

Reste à voir si un accord pourrait être trouvé avec la Pro League afin de faire une exception, car aucun match des équipes U23 ne remplit le moindre stade en Challenger Pro League...