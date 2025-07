Une incroyable arrivée... en Premier League ? Carl Hoefkens remet les choses au clair

La semaine dernière, une rumeur surprenante annonçait Carl Hoefkens, l'ancien coach du Club de Bruges et du Standard, sur la liste pour devenir le T2 d'Unai Emery à Aston Villa. Le coach du NAC Breda a rapidement coupé court.

Ancien entraîneur du Club de Bruges et du Standard, Carl Hoefkens est désormais en place sur le banc du NAC Breda, où il est en place depuis le début de la saison dernière.

Confirmé dans ses fonctions, le coach de 46 ans est encore sous contrat jusqu'en 2027 aux Pays-Bas. Une rumeur surprenante est pourtant née dans la presse néerlandaise, la semaine dernière.

Carl Hoefkens ne quittera pas le NAC Breda

Selon certains médias comme Voetbal International, Carl Hoefkens aurait été approché par... Aston Villa dans le but de devenir le T2 d'Unai Emery. Dans un entretien accordé au média BNDeStem, il a remis les choses au clair.

"C'est ridicule et irréaliste. Je vais tout simplement rester au NAC. Je trouve hypocrite de choisir délibérément un projet, qui marche bien, puis de dire au bout d'un an que je m'en vais. J'aime la continuité et ce genre de projets. Je n'écoute rien d'autre."

Passé par Stoke City et West Brom durant sa carrière de joueur, Carl Hoefkens ne fera donc pas son retour (tout de suite) Outre-Manche. Une nouvelle assez logique, finalement.