Nicky Hayen n'est pas au bout de ses peines : un autre cadre sur le départ ?

Une nouvelle surprise en vue pour le Club de Bruges ? Le PAOK Salonique s'intéresse à Hugo Vetlesen.

Selon les médias grecs, le PAOK s’intéresse à Hugo Vetlesen, actuellement titulaire au Club de Bruges.

Le milieu norvégien a été transféré en 2023 pour 7,5 millions d’euros et est sous contrat jusqu’en 2027. Sa valeur est estimée à 4 millions d’euros par Transfermarkt.

Le Club de Bruges a vu partir plusieurs joueurs pendant ce mercato, et d’autres pourraient suivre. En plus de Vetlesen, Ardon Jashari, Joel Ordonez et Raphael Onyedika sont suivis à l’étranger.

Vetlesen le prochain sur la liste ?

Souvent utilisé sur les flancs, il privilégie pourtant un rôle axial. Cette polyvalence plaît au PAOK, qui cherche à renforcer son entrejeu avec un profil à la fois créatif et fiable.

Pour Nicky Hayen, ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle. Surtout après la défaite à Malines vendredi, qui a confirmé que l’équipe vit une vraie transition et aura besoin de temps pour retrouver ses repères.