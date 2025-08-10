Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk

Mircea Rednic récupère plusieurs joueurs pour la réception du Racing Genk. Voici la composition probable du Standard pour cette rencontre.

Après sa victoire à la RAAL et son partage contre Dender, le Standard disputera son premier gros choc de la saison ce dimanche contre Genk. Une rencontre pour laquelle Mircea Rednic récupère quelques joueurs blessés.

Devant Matthieu Epolo, Boli Bolingoli pourrait notamment prendre la place d'Alexandro Calut sur le flanc gauche. Remis d’une petite blessure, Ibe Hautekiet fera également son retour dans le groupe, mais ne devrait pas être titularisé. Daan Dierckx et Josué Homawoo devraient composer la défense centrale, avec Marlon Fossey sur la droite. Henry Lawrence est toujours au repos après son opération de l’appendicite, et David Bates est toujours blessé.

Une première titularisation pour Casper Nielsen avec le Standard ?

Au milieu de terrain, c’est Casper Nielsen qui pourrait être aligné aux côtés de Marco Ilaimaharitra. De retour de blessure, l’ancien joueur du Club de Bruges et de l’Union devrait connaître sa première titularisation, même s’il manque encore de rythme.

Sur les ailes, Adnane Abid fait aussi son retour dans le groupe et pourrait prendre place sur le côté droit. Pour la place à gauche, Rafiki Saïd, décisif contre Dender, a confié mercredi en conférence de presse qu’il préférait jouer à gauche plutôt qu’à droite. Il pourrait donc prendre le dessus sur Tobias Mohr, qui ne réalise pas un grand début de saison. Mohamed El Hankouri s’entraîne, mais ne sera pas dans le groupe.

En attaque, ce sont Thomas Henry et Dennis Ayensa qui devraient être alignés. Timothé Nkada devrait administrativement être prêt à figurer dans le groupe, mais l’attaquant recruté à Rodez ne devrait pas connaître sa première titularisation.

La composition probable du Standard contre Genk : Epolo – Fossey, Homawoo, Dierckx, Bolingoli – Ilaimaharitra, Nielsen – Abid, Saïd – Henry, Ayensa.