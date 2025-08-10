Analyse Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk

Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Mircea Rednic récupère plusieurs joueurs pour la réception du Racing Genk. Voici la composition probable du Standard pour cette rencontre.

Après sa victoire à la RAAL et son partage contre Dender, le Standard disputera son premier gros choc de la saison ce dimanche contre Genk. Une rencontre pour laquelle Mircea Rednic récupère quelques joueurs blessés.

Devant Matthieu Epolo, Boli Bolingoli pourrait notamment prendre la place d'Alexandro Calut sur le flanc gauche. Remis d’une petite blessure, Ibe Hautekiet fera également son retour dans le groupe, mais ne devrait pas être titularisé. Daan Dierckx et Josué Homawoo devraient composer la défense centrale, avec Marlon Fossey sur la droite. Henry Lawrence est toujours au repos après son opération de l’appendicite, et David Bates est toujours blessé.

Une première titularisation pour Casper Nielsen avec le Standard ?

Au milieu de terrain, c’est Casper Nielsen qui pourrait être aligné aux côtés de Marco Ilaimaharitra. De retour de blessure, l’ancien joueur du Club de Bruges et de l’Union devrait connaître sa première titularisation, même s’il manque encore de rythme.

Sur les ailes, Adnane Abid fait aussi son retour dans le groupe et pourrait prendre place sur le côté droit. Pour la place à gauche, Rafiki Saïd, décisif contre Dender, a confié mercredi en conférence de presse qu’il préférait jouer à gauche plutôt qu’à droite. Il pourrait donc prendre le dessus sur Tobias Mohr, qui ne réalise pas un grand début de saison. Mohamed El Hankouri s’entraîne, mais ne sera pas dans le groupe.

En attaque, ce sont Thomas Henry et Dennis Ayensa qui devraient être alignés. Timothé Nkada devrait administrativement être prêt à figurer dans le groupe, mais l’attaquant recruté à Rodez ne devrait pas connaître sa première titularisation.

La composition probable du Standard contre Genk : Epolo – Fossey, Homawoo, Dierckx, Bolingoli – Ilaimaharitra, Nielsen – Abid, Saïd – Henry, Ayensa.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Standard

Plus de news

Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

06:20
Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

10:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Meunier - Djenepo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Meunier - Djenepo

10:00
Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

08:40
🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

10:20
Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

10:00
Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

09:40
"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

09:00
📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

09:20
19 ans plus tard : RAAL - Charleroi, le retour du choc hennuyer qui a longtemps manqué au football belge

19 ans plus tard : RAAL - Charleroi, le retour du choc hennuyer qui a longtemps manqué au football belge

08:00
"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège

"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège

08:20
🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

07:40
Un jeune défenseur s'apprête à rejoindre le KRC Genk

Un jeune défenseur s'apprête à rejoindre le KRC Genk

21:20
"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

07:00
Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

07:20
Sébastien Pocognoli sévère malgré la victoire de l'Union : "C'est mon point de vue, les joueurs le savent" Réaction

Sébastien Pocognoli sévère malgré la victoire de l'Union : "C'est mon point de vue, les joueurs le savent"

23:25
1
C'est officiel : le Racing Genk officialise le retour d'un ancien champion juste avant son déplacement au Standard

C'est officiel : le Racing Genk officialise le retour d'un ancien champion juste avant son déplacement au Standard

18:42
Huit buts sur les deux derniers matchs : l'Union monte en puissance avant de défier le Standard

Huit buts sur les deux derniers matchs : l'Union monte en puissance avant de défier le Standard

22:43
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/08: De Winter - Ito - Dolberg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/08: De Winter - Ito - Dolberg

21:20
"Le Cercle était meilleur que nous" : le Club de Bruges a gagné sans rassurer avant la réception de Salzbourg

"Le Cercle était meilleur que nous" : le Club de Bruges a gagné sans rassurer avant la réception de Salzbourg

21:40
Le RWDM concède en toute fin de match, victoire du Patro : voici les résultats de la soirée en Challenger Pro League

Le RWDM concède en toute fin de match, victoire du Patro : voici les résultats de la soirée en Challenger Pro League

22:20
La KAS Eupen démarre parfaitement sa saison avec une victoire face au RFC Liège

La KAS Eupen démarre parfaitement sa saison avec une victoire face au RFC Liège

21:49
"Très déçu par Fink" : la sortie de l'entraîneur de Genk contre l'Antwerp fait débat

"Très déçu par Fink" : la sortie de l'entraîneur de Genk contre l'Antwerp fait débat

13:00
En renard des surfaces, Benito Raman offre un précieux succès à Malines, sur la pelouse de Westerlo

En renard des surfaces, Benito Raman offre un précieux succès à Malines, sur la pelouse de Westerlo

20:14
🎥 Un assist, deux buts : première vraie masterclass de Kevin De Bruyne avec Naples (vidéos)

🎥 Un assist, deux buts : première vraie masterclass de Kevin De Bruyne avec Naples (vidéos)

21:00
Un jeune Diable coéquipier de Saelemaekers, Jashari et Modric ? L'AC Milan veut dépasser tout le monde sur le gong

Un jeune Diable coéquipier de Saelemaekers, Jashari et Modric ? L'AC Milan veut dépasser tout le monde sur le gong

20:40
Le RSCA Futures ouvre le score, puis s'écroule contre Courtrai pour sa rentrée en Challenger Pro League

Le RSCA Futures ouvre le score, puis s'écroule contre Courtrai pour sa rentrée en Challenger Pro League

19:06
🎥 "Les Belges sont plutôt pas mal" : Eden Hazard fidèle spectateur du Tour de France

🎥 "Les Belges sont plutôt pas mal" : Eden Hazard fidèle spectateur du Tour de France

19:30
Une expulsion précoce aide le Club de Bruges à se défaire d'un Cercle courageux

Une expulsion précoce aide le Club de Bruges à se défaire d'un Cercle courageux

18:20
1
Pep Guardiola apporte une nouvelle inquiétante pour Manchester City : "Il ne sera pas disponible avant septembre"

Pep Guardiola apporte une nouvelle inquiétante pour Manchester City : "Il ne sera pas disponible avant septembre"

18:00
Dante Vanzeir clarifie l'incident à Anderlecht : "Était-ce correct ? Non !"

Dante Vanzeir clarifie l'incident à Anderlecht : "Était-ce correct ? Non !"

17:00
Un titulaire des Diables Rouges doit vite trouver un club sous peine de manquer le Mondial 2026

Un titulaire des Diables Rouges doit vite trouver un club sous peine de manquer le Mondial 2026

17:30
Voici pourquoi Nilson Angulo parvient enfin à s'imposer à Anderlecht : "Je peux lui confier des choses personnelles"

Voici pourquoi Nilson Angulo parvient enfin à s'imposer à Anderlecht : "Je peux lui confier des choses personnelles"

16:40
La concurrence : une mauvaise chose pour Benito Raman à Malines ?

La concurrence : une mauvaise chose pour Benito Raman à Malines ?

16:23
Un club de Ligue 1 prêt à recruter Kasper Dolberg ?

Un club de Ligue 1 prêt à recruter Kasper Dolberg ?

15:30
"Je m'en fous, c'est samedi qu'il faudra marquer" : Oumar Diouf rempli de détermination avant d'affronter la KAS Eupen

"Je m'en fous, c'est samedi qu'il faudra marquer" : Oumar Diouf rempli de détermination avant d'affronter la KAS Eupen

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13:30 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 18:30 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved