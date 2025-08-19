🎥 "Il sacrifie l'ADN du club, les joueurs sont déçus avec lui" : grosses critiques pour Besnik Hasi à Anderlecht

Besnik Hasi ne fait pas l'unanimité à Anderlecht. Le T1 des Mauves privilégierait les résultats au détriment de l'ADN du club, et ses joueurs ne prendraient pas de plaisir sur le terrain.

Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé 0-2 sur le terrain de Dender ce dimanche, lors de la quatrième journée de championnat. Sur le plan comptable, les Mauves réalisent un début de saison intéressant avec un bilan de 9/12, terni toutefois par l’élimination face à Häcken en Europa League.

Du bon travail de la part de Besnik Hasi ? Pas vraiment, selon plusieurs analystes qui pointent le manque de fond de jeu à Anderlecht. Sur le plateau de Dans le Vestiaire, une émission produite par RTL Sports et Sudinfo, Marc Delire s'est montré très critique à l'égard du T1 bruxellois.

Hasi sacrifie l'ADN d'Anderlecht, les joueurs sont déçus de jouer pour lui"

"Plein de joueurs sont déçus de jouer sous les ordres de Besnik Hasi. Il ne prône pas un football anderlechtois. Il sacrifie l’ADN d’Anderlecht au profit des résultats", a-t-il lancé sèchement, avant de donner un exemple concret.

"Je trouve que Thorgan Hazard l’incarne à la perfection. Dans sa déclaration, quand on lui demande : 'Vous prenez du plaisir, vous marquez ?' Il répond : 'Oui, mais je pourrais en avoir beaucoup plus.' Thorgan Hazard, il ne s’amuse pas dans un système pareil."

Besnik Hasi, le mauvais choix de coach à Anderlecht ?

Selon Marc Delire, Besnik Hasi n'était donc clairement pas l’homme de la situation à Anderlecht. L’entraîneur kosovar ne prend pas toujours les bons choix et est souvent sauvé par ses changements et les exploits individuels de ses joueurs.

"J'ai dit que Besnik Hasi était bon dans un club en crise, mais dans un club qui doit se construire comme Anderlecht, non. Chaque mise en place est mauvaise, tout va mieux quand il effectue ses changements", a conclu Marc Delire.