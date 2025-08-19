Surprenant : Stéphane Pauwels fait son retour sur la RTBF le temps d'une émission

L'ancien consultant foot de La Tribune, qui n'a plus animé d'émission en Belgique depuis 2018, va faire une apparition sur la RTBF.

C'est l'un des visages les plus connus du paysage audiovisuel belge, et ce même s'il n'a plus animé d'émission ou été consultant en Belgique depuis de longues années. Stéphane Pauwels, qui avait fait le succès de l'émission La Tribune à l'époque dans son rôle de "sniper", va revenir le temps d'une émission sur les écrans de la RTBF.

Suite à ses soucis judiciaires, Stéphane Pauwels, qui connaissait un vrai succès d'audience sur RTL TVI avec Les orages de la vie, avait été licencié par la chaîne en 2018. C'est en France qu'il avait alors poursuivi sa carrière, notamment sur W9 ou L'Equipe TV.

Et via ses réseaux, l'animateur de 57 ans a désormais révélé qu'il apparaîtrait le 1er septembre prochain dans une émission consacrée aux 20 ans de l'émission La Tribune. Il a posté des photos le montrant en plein tournage avec Benjamin Deceuninck, actuel présentateur de l'émission.

Cette interview s'est déroulée dans un cadre que Pauwels connaît bien : le Canonnier, stade de feu l'Excel Mouscron, son club de coeur où il avait notamment exercé des fonctions de responsable communication et marketing.

Ces derniers mois, Stéphane Pauwels avait déjà fait son retour sur les réseaux sociaux en Belgique, participant régulièrement en tant qu'analyse et consultant aux émissions du média TOF Sports.