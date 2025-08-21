Ancienne sensation de la Pro League passée par Anderlecht et Bruges, il signe... au Vietnam

Nouvelle aventure exotique pour Percy Tau. L'ancien chouchou du Parc Duden a signé en D1 vietnamienne.

La carrière de Percy Tau (31 ans) commence à ressembler à un véritable tour du monde. L'attaquant sud-africain était libre de tout contrat après son passage au Qatar, qui faisait suite à une pige à Al-Ahly, en Egypte.

Et plutôt qu'un retour en Europe, l'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise, d'Anderlecht et du Club de Bruges va découvrir un nouveau continent. Tau a en effet signé en faveur du Nam Dinh FC, club de D1 vietnamienne.

La saison passée, Percy Tau avait disputé 26 matchs toutes compétitions confondues pour Al-Ahly, puis le Qatar SC (10 matchs au Qatar seulement, sans marquer). Insuffisant pour décrocher un contrat, et le joueur s'était retrouvé sans club.

Transféré à Brighton & Hove Albion en 2018 après avoir brillé en Afrique du Sud, Percy Tau était considéré comme l'un des plus grands talents de sa nation. Prêté à l'Union, il y était devenu l'un des favoris du public, mais a mis longtemps avant de pouvoir jouer en Angleterre en raison de soucis de permis de travail.

Après divers prêts, dont l'un à Bruges (30 matchs, 4 buts, 8 assists) et un autre moins convaincant à Anderlecht (14 matchs, 4 buts), Percy Tau avait quitté Brighton pour l'Egypte en 2021. Ses ambitions d'Europe semblent désormais loin.