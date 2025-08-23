Cette fois, c'est la bonne : Dries Mertens met fin aux spéculations avec l'annonce attendue de longue date

La carrière de joueur de Dries Mertens est officiellement terminée. Il l'a lui-même annoncé : il raccroche bel et bien.

Cet été, les questions ont été nombreuses autour de Dries Mertens. Sans club après la fin de son contrat à Galatasaray, l'ancien Diable Rouge a semé le doute quant à son avenir.

Avant de participer au jubilé de son ancien coéquipier Marek Hamsik, il avait annoncé rechausser les crampons pour l'occasion. Une terminologie qui laissait penser que le Louvaniste de 38 ans avait mis un terme à sa carrière.

Mais sa femme Kat avait clarifié les choses : il n'était pas encore formellement question de retraite mais de questionnement. Son mari de joueur devait encore réfléchir avant de prendre une décision aussi lourde de sens et se laissait l'été pour ce décider.

Merci pour tout, Dries

Mertens n'a pas attendu la fin du mercato pour trancher : présent au festival Marktrock, il a confirmé que sa carrière de joueur était bel et bien derrière lui. Drieske est désormais à la retraite.

Le football belge peut désormais rendre hommage comme il se doit à son attaquant de poche. Parfois cantonné au rang de supersub, il aura marqué de son empreinte le noyau des Diables Rouges et l'histoire de Naples par ses coups de génie et son sourire ineffaçable. De quoi probablement lui valoir une belle mise à l'honneur lors des prochains matchs des Diables.