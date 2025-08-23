Vers un retour de Yannick Carrasco en Europe ?

Photo: © photonews
Yannick Carrasco pourrait quitter le Moyen-Orient cet été. Le Diable Rouge intéresserait plusieurs clubs européens.

Selon le journaliste Sky Sport Florian Plettenberg, son profil est à surveiller jusqu'au dernier jour du mercato. À savoir que celui-ci ferme le 1er septembre prochain dans la plupart des championnats européens. En Belgique, il prendra cependant fin le 6.

De nombreuses équipes européennes auraient pris des renseignements concernant Yannick Carrasco. Son contrat avec Al-Shabab court actuellement jusqu'au 30 juin 2027.

Un transfert envisagé

Un transfert est donc envisagé. D'après Transfermarkt, le joueur est actuellement estimé à 7 millions d'euros. Pour revenir en Europe, il devrait cependant évidemment revoir à la baisse son salaire.

Cette ouverture à un retour en Europe est peut-être bien due à la Coupe du monde 2026. Afin de mettre toutes les chances de son côté pour être dans l’effectif, le joueur belge pourrait revenir en Europe. Il sait qu'en Arabie saoudite ses chances sont réduites drastiquement.

Reste maintenant à savoir d'où provient l'intérêt. Quoi qu'il en soit, un transfert en Europe serait certainement vu d'un bon œil par Rudi Garcia en vue du prochain Mondial. 

