Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/08: Balikwisha - Lammens

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Balikwisha - Lammens

Deux grands absents dans la sélection de l'Antwerp, et deux départs qui se précisent

L'Antwerp s'apprête à réaliser deux ventes importantes dans les prochaines heures. Absents du groupe pour la réception de Malines, Senne Lammens et Michel-Ange Balikwisha sont en passe de quitter le Bosuil. (Lire la suite)