Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Hautekiet

Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Hautekiet

Faut-il s'inquiéter ? Un club français ciblerait l'un des cadres du Standard

Ibe Hautekiet, défenseur du Standard de Liège, figurerait sur les tablettes de Reims, selon Sacha Tavolieri. (Lire la suite)


Poursuivi par les blessures : un ancien diamant brut de Pro League se claque dès son premier entraînement

07:40
La Gantoise s'offre une victoire méritée contre Charleroi, Wilfried Kanga et Dante Vanzeir se font plaisir

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Hautekiet

07:00
Faut-il s'inquiéter ? Un club français ciblerait l'un des cadres du Standard

07:00
Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat

06:30
Une grande question : qui en pointe ? Voici la composition probable du Standard pour affronter le Cercle

06:00
Ça ne sent pas bon : l'avenir d'un Diable Rouge prend un mauvais tournant à Leipzig

23:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Vranckx - Oumar Konate - Faes

22:30
Le Bayern de Kompany écrase Leipzig, soirée noire pour Openda et Bakayoko

23:00
OFFICIEL : un Diable Rouge débarque en Serie A pour relancer sa carrière

22:30
Malines peut souffler : un cadre du club clarifie sa situation Interview

22:00
Après deux ans et demi, une page se tourne au RFC Seraing

21:40
Benito Raman vide son sac et révèle pourquoi ça s'est terminé à Anderlecht

21:20
"Je me sens abandonné" : Paul Van Himst règle ses comptes avec DAZN

21:00
2
Anderlecht insiste : les Mauves prépareraient une belle offre pour attirer un défenseur

20:30
Enfin du concret pour Senne Lammens ? La Premier League pourrait changer son destin

20:00
La blessure de Romelu Lukaku inquiète : Antonio Conte, le coach de Naples, tire la sonnette d'alarme

19:32
Arrestations et un policier blessé : la situation a fortement dégénéré après le match Anderlecht-AEK Athènes

19:00
Semaine chargée en vue pour Anderlecht, l'Antwerp, le Club de Bruges et Genk : voici pourquoi

18:40
Le président du LOSC est clair à propos de l'avenir de Thomas Meunier

18:20
C'est fait : Nazinho va quitter le Cercle de Bruges et rejoindre un grand championnat pour un beau pactole

18:00
Le Standard sur le point de perdre son grand talent Daryl Leunga Leunga !

17:21
Enfin une porte de sortie pour Wout Faes ? Un club étranger a fait une approche

17:40
"Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle Interview

16:40
"C'est une drôle de tendance" : un ancien Diable Rouge critique le report des matchs d'Anderlecht, Genk et Bruges

17:00
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat avec les Blauw en Zwart

16:14
"On a un noyau sans attaquant" : nouvelle blessure au Standard, où Rednic annonce (presque) un changement dans le 11 Interview

15:45
"Mentalement, c'était assez chaud..." : les confidences de Samuel Mbangula sur son départ d'Italie

16:00
Le jeune ailier du RFC Seraing, Tom Lockman, revient sur ses débuts professionnels : "C'était très spécial"

15:20
Besnik Hasi fait son mea culpa concernant sa déclaration : "Mon néerlandais n'est pas aussi bon que je le voudrais"

14:40
De l'espoir pour les clients des opérateurs qui veulent suivre le football belge ? "Un effet boule de neige pourrait se produire"

15:00
Gianluigi Donnarumma, une piste compliquée : Manchester City pense à recruter un gardien belge

14:20
Mauvaise nouvelle pour Anderlecht dans son projet de nouveau stade

14:00
"Ce n'était qu'un coup de fil" : Julien De Sart a refusé une offre d'un club belge cet été

13:30
"Trouver un accord devient improbable" : la Jupiler Pro League ailleurs que sur DAZN, ce n'est pas gagné

13:00
16 ans et déjà chez les U23 : ce grand talent du football belge pourrait quitter l'Antwerp pour un géant européen

12:30

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Louvain OH Louvain
