Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Hautekiet
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Hautekiet
Faut-il s'inquiéter ? Un club français ciblerait l'un des cadres du Standard
Ibe Hautekiet, défenseur du Standard de Liège, figurerait sur les tablettes de Reims, selon Sacha Tavolieri. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 22/08