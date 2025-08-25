Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Fofana - Ramazani - Tzolis - Stulic

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Fofana - Ramazani - Tzolis - Stulic

"Le grand n'importe quoi des familles-agents" : le dossier Malick Fofana en stand-by... à cause de son père ?

Dans une vidéo publiée sur YouTube où il évoque "le grand n'importe quoi des familles-agents", Romain Molina a expliqué le cas Malick Fofana, qui n'a pas encore quitté Lyon. Son père serait d'une grande, très grande importance dans le dossier. (Lire la suite)

Accord personnel trouvé : Nikola Stulic va intégrer les plus grosses ventes de l'histoire de Charleroi

Si quelques détails sont encore à régler, Nikola Stulic est bien en passe de quitter le Sporting Charleroi pour Lecce. L'attaquant serbe aurait trouvé un accord personnel avec la formation italienne, ce dimanche soir. (Lire la suite)

Fin de mercato mouvementée au Club de Bruges : Chrístos Tzólis finalement en route vers un départ en Premier League ?

Après le départ d'Eberechi Eze, Crystal Palace étudie une option de transfert tardive pour Chrístos Tzólis. Le club de Premier League veut conserver sa puissance offensive, malgré le timing serré du mercato. (Lire la suite)

Un joueur belge en route vers La Liga ?

Largie Ramazani se rapproche d'un transfert libre vers Valence. L'attaquant de Leeds United pourrait mettre fin prématurément à son contrat pour rejoindre le club espagnol. (Lire la suite)