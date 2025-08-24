Retraite ou pas ? Dries Mertens sème le doute après ses déclarations

Sur scène à Marktrock, Mertens parlait de retraite. En interview avec ROBTv, il n'exclut rien. Une retraite temporaire pour l'ancien Diable ?

Quand on lui a demandé s’il mettait un terme à sa carrière, l’ex-Diable Rouge de 38 ans est resté évasif. "Franchement, je ne sais pas… C’est très difficile à dire. J’aimerais que ça s’éteigne doucement, comme une bougie. On verra bien", a-t-il confié sur ROBTv.

L’envie de jouer ne l’a pas quitté, même si Dries Mertens profite aujourd’hui du calme après tant d’années de football. "Tu sais, je profite énormément du temps libre avec Kat, mais je ne sais pas. J’aime les aventures, alors si une nouvelle opportunité se présente, peut-être…", a-t-il ajouté avec un sourire.

Ik hou van avonturen

L’accent est clairement mis sur la vie de famille. "En réalité, je veux voyager avec Kat. Nous attendons aussi notre deuxième enfant. Nous sommes heureux, ici et à Naples", a confié Mertens. Le lien avec sa ville d’adoption, où il a acquis un véritable statut de légende, reste très fort.

Il ne ferme pas complètement la porte. "Pas encore", a répondu Mertens en riant quand on lui a demandé s’il avait pris sa décision. "La vie est belle et nous en profitons énormément."

Pour l’instant, Mertens choisit surtout sa famille et son bonheur. La passion du football restera toujours présente dans sa vie.