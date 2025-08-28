Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges a frappé fort en barrages de Ligue des champions avec un 6-0 face aux Rangers. Un résultat capital, mais Anderlecht porte aussi une lourde responsabilité pour le football belge.

La victoire 6-0 du Club de Bruges contre les Rangers restera dans les mémoires. Mais au-delà de l’exploit, ce succès rapporte des précieux points pour le football belge.

Une victoire en tour qualificatif de Ligue des champions rapporte 1.000 points, et une qualification offre une prime de 6.000 points pour le classement. Mercredi soir, Bruges a ajouté 7.000 points au compteur – soit 1.400 points pour la Belgique, répartis entre les cinq clubs européens engagés.



Lire aussi… Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

Une excellente opération pour la Belgique

Grâce à ce carton, la Belgique grimpe provisoirement à une belle sixième place au classement de la saison en cours. Pour l’instant, c’est Chypre qui surprend en occupant la première place.

🕺🏼🕺🏼🕺🏼 Club Brugge 🇧🇪 doet het!



✅ Met 6-0 een verpulverende zege tegen Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

✅ Na 6 jaar nog eens 2 🇧🇪 ploegen in de Champions League

✅ Een dikke vette coëfficiëntenbonus van 1.200 punten 💰

✅ Club Brugge 🇧🇪 pakt dit seizoen al 2 volle coëfficiëntenpunten 🙏🏼#CLURFC pic.twitter.com/198RpbvMEq — De Belgische coëfficiënt (@Coefficient_BE) August 27, 2025

Chaque victoire, match nul ou qualification rapporte des points à la Belgique pour le coefficient UEFA. Avec le Club de Bruges et l’Union présents en phase de ligue de la Ligue des champions, nous aurons deux équipes dans une compétition où les points valent plus que ceux de l’Europa League ou de la Conference League.

L’objectif principal reste de garder une place dans le top 10, ce qui permet d’envoyer directement le champion en Ligue des champions. Mais à moyen terme, on peut rêver d’une 7e ou d’une 6e place, qui offrirait deux tickets pour la C1.

Anderlecht de marquer à Athènes

Et dans nos rêves les plus fous, on peut imaginer la Belgique viser le top 5, à condition de réaliser à nouveau une saison exceptionnelle comme ces dernières années.

Si le KRC Genk bat comme prévu le Lech Poznan et rejoint l’Europa League, ça rapportera 1.000 points (soit 0,200 une fois répartis entre les cinq clubs). Pour Anderlecht, l’enjeu est identique en Conference League contre l’AEK Athènes.

L’avantage pour les Bruxellois, c’est qu’une qualification leur offrirait au minimum six matchs supplémentaires pour récolter des points. Et pourquoi ne pas viser haut ? En Conference League, Anderlecht pourrait très bien jouer les premiers rôles.