Analyse Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial

Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges a frappé fort en barrages de Ligue des champions avec un 6-0 face aux Rangers. Un résultat capital, mais Anderlecht porte aussi une lourde responsabilité pour le football belge.

La victoire 6-0 du Club de Bruges contre les Rangers restera dans les mémoires. Mais au-delà de l’exploit, ce succès rapporte des précieux points pour le football belge.

Une victoire en tour qualificatif de Ligue des champions rapporte 1.000 points, et une qualification offre une prime de 6.000 points pour le classement. Mercredi soir, Bruges a ajouté 7.000 points au compteur – soit 1.400 points pour la Belgique, répartis entre les cinq clubs européens engagés.

Lire aussi… Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

Une excellente opération pour la Belgique

Grâce à ce carton, la Belgique grimpe provisoirement à une belle sixième place au classement de la saison en cours. Pour l’instant, c’est Chypre qui surprend en occupant la première place.

Chaque victoire, match nul ou qualification rapporte des points à la Belgique pour le coefficient UEFA. Avec le Club de Bruges et l’Union présents en phase de ligue de la Ligue des champions, nous aurons deux équipes dans une compétition où les points valent plus que ceux de l’Europa League ou de la Conference League.

L’objectif principal reste de garder une place dans le top 10, ce qui permet d’envoyer directement le champion en Ligue des champions. Mais à moyen terme, on peut rêver d’une 7e ou d’une 6e place, qui offrirait deux tickets pour la C1.

Et dans nos rêves les plus fous, on peut imaginer la Belgique viser le top 5, à condition de réaliser à nouveau une saison exceptionnelle comme ces dernières années.

À Anderlecht de marquer à Athènes

Si le KRC Genk bat comme prévu le Lech Poznan et rejoint l’Europa League, ça rapportera 1.000 points (soit 0,200 une fois répartis entre les cinq clubs). Pour Anderlecht, l’enjeu est identique en Conference League contre l’AEK Athènes.

L’avantage pour les Bruxellois, c’est qu’une qualification leur offrirait au minimum six matchs supplémentaires pour récolter des points. Et pourquoi ne pas viser haut ? En Conference League, Anderlecht pourrait très bien jouer les premiers rôles.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges

Plus de news

Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

14:40
"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

12:00
"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

11:20
Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

14:00
La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

10:00
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Kandouss - Liongola - Ramazani

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Kandouss - Liongola - Ramazani

15:00
L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

15:00
Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

08:30
1
Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

11:40
Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

08:00
Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

07:20
"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

07:00
Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

14:20
Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

09:30
Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

22:50
D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

13:40
Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

13:20
Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

12:40
Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

12:20
Pour la troisième fois en un an : Anderlecht à nouveau sanctionné par l'UEFA

Pour la troisième fois en un an : Anderlecht à nouveau sanctionné par l'UEFA

21:00
"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

10:30
Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là

Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là

11:00
Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink ne laisse pas de doute et annonce déjà deux titulaires

Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink ne laisse pas de doute et annonce déjà deux titulaires

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Meunier - Erabi - Gambor

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Meunier - Erabi - Gambor

22:20
"On veut imposer notre jeu à l'AEK" : Besnik Hasi préface le premier très grand rendez-vous de la saison d'Anderlecht

"On veut imposer notre jeu à l'AEK" : Besnik Hasi préface le premier très grand rendez-vous de la saison d'Anderlecht

19:00
1
Comme à Villarreal ? Pourquoi Anderlecht ne doit pas désespérer à l'AEK Athènes

Comme à Villarreal ? Pourquoi Anderlecht ne doit pas désespérer à l'AEK Athènes

18:40
1
Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

09:00
DAZN prend une nouvelle mesure : "Nous comptons sur la collaboration avec d'autres partenaires"

DAZN prend une nouvelle mesure : "Nous comptons sur la collaboration avec d'autres partenaires"

27/08
"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

16:30
1
Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division

Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division

07:40
L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

06:30
Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

22:00
Des surprises et pas mal d'absents : la sélection d'Anderlecht pour le déplacement à l'AEK Athènes

Des surprises et pas mal d'absents : la sélection d'Anderlecht pour le déplacement à l'AEK Athènes

27/08
"J'ai découvert le grand football européen en signant au Standard" : Razvan Marin ne fera pas de cadeau à Olivier Renard

"J'ai découvert le grand football européen en signant au Standard" : Razvan Marin ne fera pas de cadeau à Olivier Renard

17:30
L'écart devient énorme : voici l'argent que le Club de Bruges a récolté au cours des dix dernières années grâce à l'Europe

L'écart devient énorme : voici l'argent que le Club de Bruges a récolté au cours des dix dernières années grâce à l'Europe

27/08
Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF

Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF

22:35

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Play-offs (R)
Kairat Almaty Kairat Almaty P0-0 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Sturm Graz Sturm Graz 2-1 Bodo Glimt Bodo Glimt
Pafos FC Pafos FC 1-1 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
FK Qarabag FK Qarabag 2-3 Ferencváros Ferencváros
FC Bruges FC Bruges 6-0 Rangers FC Rangers FC
FC Copenhague FC Copenhague 2-0 FC Basel FC Basel
SL Benfica SL Benfica 1-0 Fenerbahce Fenerbahce
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved