Une première chez les Diables à presque 27 ans : "Nous le suivions depuis un moment"

Rudi Garcia a dévoilé aujourd'hui sa liste pour les matchs internationaux de septembre. La présence de Charles Vanhoutte a été accueillie très chaleureusement à l'Union Saint-Gilloise.

Ces derniers mois, de plus en plus de voix s'élevaient pour que Charles Vanhoutte soit convoqué chez les Diables. Après avoir été lui-même blessé en mars, ce sont les pépins physiques d'Amadou Onana qui ont accéléré sa première sélection en équipe nationale.

"Nous suivons Charles Vanhoutte depuis un moment. Il s'est blessé en mars, nous avons donc fait appel à Bryan Heynen. Il est maintenant champion avec l'Union et joue en Ligue des champions. La concurrence est rude au milieu de terrain. Nicolas Raskin a pris sa place en mars. Avec la perte d'Amadou Onana, nous avons besoin d'équilibre au milieu de terrain, et nous espérons que Charles saura nous apporter cet équilibre", explique Rudi Garcia en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Dans deux semaines, Vanhoutte fêtera ses 27 ans. Fortement convoité par Nice, il va s'offrir un beau cadeau avec la sélection. Mais le Courtraisien ne doit rien à personne : il a longtemps lutté pour percer au haut niveau, à l'image de ce prêt à Tubize lors de la saison 2019/2020, à quelques jets de pierres de là où il va découvrir l'équipe nationale pour la première fois.

La persévérance récompensée

Son entraîneur Sébastien Pocognoli était très fier de lui en conférence de presse : "Charles aurait pu déjà être appelé au mois de mars avant les playoffs mais cela n'a pas été le cas. Cela aurait pu se passer aussi en fin de saison dernière mais il n'a pas été appelé non plus. Il n'était pas trop déçu car il a été champion de Belgique".

Quant à lui cité par La Dernière Heure, Poco est un témoin privilégié des progrès réalisés par son joueur : "Je ne l'aurais pas appelé si j'avais été sélectionneur national il y a deux ans. Pour jouer au niveau international, il faut savoir jongler entre le jeu avec ballon et le jeu sans ballon. Il y a deux ans, il n'avait pas encore le jeu avec ballon pour le tout haut niveau".

Une belle cerise sur le gâteau...à moins de viser plus haut encore ? "Il a franchi les étapes la saison dernière à ce niveau et il passe encore un cap cette saison avec plus de présence dans le box et avec plus de jeu vers l'avant. Je lui avais dit qu'il pouvait ambitionner plus dans sa carrière le jour où il allait passer un cap dans ce secteur du jeu".