Une première chez les Diables à presque 27 ans : "Nous le suivions depuis un moment"

Une première chez les Diables à presque 27 ans : "Nous le suivions depuis un moment"
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2600

Rudi Garcia a dévoilé aujourd'hui sa liste pour les matchs internationaux de septembre. La présence de Charles Vanhoutte a été accueillie très chaleureusement à l'Union Saint-Gilloise.

Ces derniers mois, de plus en plus de voix s'élevaient pour que Charles Vanhoutte soit convoqué chez les Diables. Après avoir été lui-même blessé en mars, ce sont les pépins physiques d'Amadou Onana qui ont accéléré sa première sélection en équipe nationale.

"Nous suivons Charles Vanhoutte depuis un moment. Il s'est blessé en mars, nous avons donc fait appel à Bryan Heynen. Il est maintenant champion avec l'Union et joue en Ligue des champions. La concurrence est rude au milieu de terrain. Nicolas Raskin a pris sa place en mars. Avec la perte d'Amadou Onana, nous avons besoin d'équilibre au milieu de terrain, et nous espérons que Charles saura nous apporter cet équilibre", explique Rudi Garcia en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Dans deux semaines, Vanhoutte fêtera ses 27 ans. Fortement convoité par Nice, il va s'offrir un beau cadeau avec la sélection.  Mais le Courtraisien ne doit rien à personne : il a longtemps lutté pour percer au haut niveau, à l'image de ce prêt à Tubize lors de la saison 2019/2020, à quelques jets de pierres de là où il va découvrir l'équipe nationale pour la première fois.

La persévérance récompensée

Son entraîneur Sébastien Pocognoli était très fier de lui en conférence de presse : "Charles aurait pu déjà être appelé au mois de mars avant les playoffs mais cela n'a pas été le cas. Cela aurait pu se passer aussi en fin de saison dernière mais il n'a pas été appelé non plus. Il n'était pas trop déçu car il a été champion de Belgique".

Quant à lui cité par La Dernière Heure, Poco est un témoin privilégié des progrès réalisés par son joueur : "Je ne l'aurais pas appelé si j'avais été sélectionneur national il y a deux ans. Pour jouer au niveau international, il faut savoir jongler entre le jeu avec ballon et le jeu sans ballon. Il y a deux ans, il n'avait pas encore le jeu avec ballon pour le tout haut niveau".

Une belle cerise sur le gâteau...à moins de viser plus haut encore ? "Il a franchi les étapes la saison dernière à ce niveau et il passe encore un cap cette saison avec plus de présence dans le box et avec plus de jeu vers l'avant. Je lui avais dit qu'il pouvait ambitionner plus dans sa carrière le jour où il allait passer un cap dans ce secteur du jeu".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/08: Bares - Cordaro - Dolberg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/08: Bares - Cordaro - Dolberg

09:00
OFFICIEL : la KAS Eupen s'offre un nouveau milieu de terrain avec de l'expérience en Ligue 1

OFFICIEL : la KAS Eupen s'offre un nouveau milieu de terrain avec de l'expérience en Ligue 1

09:00
Représenter la Belgique ou la République démocratique du Congo ? Michel-Ange Balikwisha fait une grande annonce

Représenter la Belgique ou la République démocratique du Congo ? Michel-Ange Balikwisha fait une grande annonce

08:30
OFFICIEL : une personnalité iconique du RAEC Mons a remis sa démission

OFFICIEL : une personnalité iconique du RAEC Mons a remis sa démission

08:00
"Je n'ai pas besoin d'une star dans la sélection du Cameroun" : Marc Brys n'y va pas de main morte avec Hugo Ekitiké

"Je n'ai pas besoin d'une star dans la sélection du Cameroun" : Marc Brys n'y va pas de main morte avec Hugo Ekitiké

07:40
Kasper Dolberg au Celtic ? Deux obstacles freinent le transfert

Kasper Dolberg au Celtic ? Deux obstacles freinent le transfert

07:20
Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : Andi Zeqiri refuse un club de Ligue des Champions

Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : Andi Zeqiri refuse un club de Ligue des Champions

06:30
Rudi Garcia justifie la grande absence de sa liste : "Espérons qu'il se trouvera bientôt un bon club"

Rudi Garcia justifie la grande absence de sa liste : "Espérons qu'il se trouvera bientôt un bon club"

19:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/08: Arokodare - Stassin - Ferber

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/08: Arokodare - Stassin - Ferber

22:30
🎥 Le raté du weekend, un but sensationnel et des occasions en pagaille : le Cercle et Saint-Trond font le show

🎥 Le raté du weekend, un but sensationnel et des occasions en pagaille : le Cercle et Saint-Trond font le show

22:53
L'offre tant attendue : Tolu Arokodare va devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire de Genk

L'offre tant attendue : Tolu Arokodare va devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire de Genk

22:30
Marqué comme rarement : les mots de Roberto Martinez pour la conférence de presse la plus dure de sa carrière

Marqué comme rarement : les mots de Roberto Martinez pour la conférence de presse la plus dure de sa carrière

21:40
Les discussions ont porté leurs fruits : Anthony Moris fait machine arrière

Les discussions ont porté leurs fruits : Anthony Moris fait machine arrière

21:20
La première défaite des Francs Borains, un dernier quart d'heure de feu à Beveren : les résultats de la soirée en D1B

La première défaite des Francs Borains, un dernier quart d'heure de feu à Beveren : les résultats de la soirée en D1B

22:00
La poisse jusqu'au bout ? Anderlecht craint le pire pour Adriano Bertaccini

La poisse jusqu'au bout ? Anderlecht craint le pire pour Adriano Bertaccini

21:00
4
Eden Hazard toujours une référence à Chelsea : "C'est beau d'être l'idole des jeunes joueurs"

Eden Hazard toujours une référence à Chelsea : "C'est beau d'être l'idole des jeunes joueurs"

15:40
Lucas Stassin finalement...en Premier League ? Le jeu des chaises musicales qui pourrait tout changer

Lucas Stassin finalement...en Premier League ? Le jeu des chaises musicales qui pourrait tout changer

20:30
Trois petits nouveaux : voici la liste des Diables Rouges pour le prochain rassemblement

Trois petits nouveaux : voici la liste des Diables Rouges pour le prochain rassemblement

15:15
1
L'exode continue à l'Olympic : une première aventure à l'étranger pour Roman Ferber

L'exode continue à l'Olympic : une première aventure à l'étranger pour Roman Ferber

20:00
Deux retours importants mais trois blessés : l'Union ne sera pas au complet contre Anderlecht

Deux retours importants mais trois blessés : l'Union ne sera pas au complet contre Anderlecht

19:30
Le suspense reste entier pour Epolo, grande première pour Delavallée et Degreef ! La liste de nos U21 est tombée

Le suspense reste entier pour Epolo, grande première pour Delavallée et Degreef ! La liste de nos U21 est tombée

18:20
1
Anderlecht face à un dilemme : l'avenir de Kasper Dolberg incertain

Anderlecht face à un dilemme : l'avenir de Kasper Dolberg incertain

18:40
"Wouter Vandenhaute n'est-il pas le principal responsable ?" : un ancien Diable Rouge désigne les coupables à Anderlecht

"Wouter Vandenhaute n'est-il pas le principal responsable ?" : un ancien Diable Rouge désigne les coupables à Anderlecht

18:00
Pas de Sacha Boey dans la sélection, les courtes explications de Rudi Garcia : "Il n'est pas sélectionnable"

Pas de Sacha Boey dans la sélection, les courtes explications de Rudi Garcia : "Il n'est pas sélectionnable"

16:00
1
Olivier Deschacht démonte totalement le mercato d'Olivier Renard : "Llansana et Saliba sont de mauvais transferts"

Olivier Deschacht démonte totalement le mercato d'Olivier Renard : "Llansana et Saliba sont de mauvais transferts"

17:30
2
Norman Bassette vers un départ d'Angleterre ? Voici où le Diable Rouge pourrait bien filer

Norman Bassette vers un départ d'Angleterre ? Voici où le Diable Rouge pourrait bien filer

17:00
1
Un déblocage en vue à Anderlecht ? Mario Stroeykens ciblé par un grand club allemand

Un déblocage en vue à Anderlecht ? Mario Stroeykens ciblé par un grand club allemand

16:30
Vincent Euvrard - Thomas Henry, un duo réuni au Standard pour un premier match à Louvain... là où tout a commencé

Vincent Euvrard - Thomas Henry, un duo réuni au Standard pour un premier match à Louvain... là où tout a commencé

14:40
Hans Vanaken heureux après le tirage au sort de la Ligue des Champions : "J'espérais quelque chose de nouveau et c'est réussi"

Hans Vanaken heureux après le tirage au sort de la Ligue des Champions : "J'espérais quelque chose de nouveau et c'est réussi"

15:00
William Balikwisha bientôt lancé dans un nouveau défi à l'étranger ?

William Balikwisha bientôt lancé dans un nouveau défi à l'étranger ?

14:20
Qui pour remplacer Lukaku ? Philippe Albert n'a aucun doute : "Lui, et personne d'autre"

Qui pour remplacer Lukaku ? Philippe Albert n'a aucun doute : "Lui, et personne d'autre"

29/08
10
Voici les adversaires du KRC Genk en Europa League

Voici les adversaires du KRC Genk en Europa League

14:00
🎥 La jolie passe de Mike Penders qui enflamme les réseaux sociaux

🎥 La jolie passe de Mike Penders qui enflamme les réseaux sociaux

13:30
Vers une reprise ? Un club belge attire des investisseurs japonais

Vers une reprise ? Un club belge attire des investisseurs japonais

13:00
Manchester United sous pression dans le dossier Lammens : une autre piste gagne du terrain

Manchester United sous pression dans le dossier Lammens : une autre piste gagne du terrain

12:40
Le Club de Bruges et l'Union comme bouée de secours ? Le danger qui plane sur la saison européenne belge

Le Club de Bruges et l'Union comme bouée de secours ? Le danger qui plane sur la saison européenne belge

12:20

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 5
Kazakhstan Kazakhstan 04/09 Pays de Galles Pays de Galles
Georgie Georgie 04/09 Turquie Turquie
Slovaquie Slovaquie 04/09 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 04/09 Pologne Pologne
Luxembourg Luxembourg 04/09 Irlande du Nord Irlande du Nord
Liechtenstein Liechtenstein 04/09 Belgique Belgique
Bulgarie Bulgarie 04/09 Espagne Espagne
Lituanie Lituanie 04/09 Malte Malte
Moldavie Moldavie 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 République tchèque République tchèque
Ukraine Ukraine 05/09 France France
Danemark Danemark 05/09 Ecosse Ecosse
Iles Féroë Iles Féroë 05/09 Croatie Croatie
Grèce Grèce 05/09 Biélorussie Biélorussie
Suisse Suisse 05/09 Kosovo Kosovo
Italie Italie 05/09 Estonie Estonie
Islande Islande 05/09 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Slovénie Slovénie 05/09 Suède Suède
Lettonie Lettonie 06/09 Serbie Serbie
Angleterre Angleterre 06/09 Andorre Andorre
Autriche Autriche 06/09 Chypre Chypre
Irlande Irlande 06/09 Hongrie Hongrie
Saint-Marin Saint-Marin 06/09 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Arménie Arménie 06/09 Portugal Portugal
Lituanie Lituanie 06/09 Pays-Bas Pays-Bas
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved