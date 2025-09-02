Un retour de Christian Benteke en équipe nationale ? L'avis tranché de Philippe Albert

Philippe Albert a donné son avis à propos d'un potentiel retour de Christian Benteke en équipe nationale.

Ces derniers mois, le nom de Christian Benteke a beaucoup été évoqué concernant un potentiel retour chez les Diables Rouges. Auteur de bonnes performances en MLS, voir le buteur revenir en équipe nationale semble cependant de moins en moins probable.

Lors de cette trêve de septembre, seuls 2 véritables numéros neuf ont été repris dans le groupe de la Belgique. Il s'agit de Michy Batshuayi, qui fait d'ailleurs son retour après avoir manqué quelques sélections, et de Loïs Openda, désormais un habitué des appels avec le plat pays. Romelu Lukaku, blessé, n'est pas dans la liste.

Sans surprise, Christian Benteke n'a pas été repris. Il l'a confié à plusieurs reprises, l'avant-centre de 34 ans se dit toujours ouvert à un comeback malgré qu'il joue en Amérique. Cette perspective semble cependant très peu probable. Malgré un bon niveau de jeu affiché en MLS, cela ne semble pas suffire pour convaincre Rudi Garcia. Le week-end dernier, il a encore été décisif. Il a délivré une passe somptueuse pour l'un de ses coéquipiers. Son club, le D.C. United, s'est imposé 1-2 contre New York City.

Je ne suis pas fan de la MLS

L'ex-joueur belge Philippe Albert a un avis tranché à ce sujet : "Son nom est souvent cité, mais il n’est plus titulaire dans son club (il a retrouvé sa place dans le onze de base, ndlr), mais non, je ne suis pas fan de ce championnat."

"L'Argentine reprend Messi qui joue là-bas, mais c'est simplement parce qu'il s'agit de Lionel Messi. On parle de Messi," conclut le consultant au micro de la RTBF Sport.