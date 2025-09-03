L'heure d'Openda... ou plutôt un match pour Batshuayi ? Garcia s'exprime

En l'absence de Romelu Lukaku, tout le monde s'attend à voir Loïs Openda débuter, et c'est ce qui devrait se passer. Mais face à des blocs bas, c'est peut-être bien Michy Batshuayi qui pourrait tirer son épingle du jeu.

Qui est la doublure officielle de Romelu Lukaku ? Personne n'hésite vraiment au moment de répondre à cette question : c'est bien Loïs Openda, qu'on pointe depuis longtemps comme le futur n°9 des Diables Rouges quand le meilleur buteur de l'histoire de la sélection prendra sa retraite - un jour qui se rapproche inéluctablement.

Problème : Openda est loin d'être aussi prolifique que Lukaku... et n'est même pas le plus prolifique des "autres" attaquants de la sélection belge. Avec ses 3 buts en 27 matchs, le nouvel attaquant de la Juventus commence à vivre un "syndrôme Luc Nilis" un peu inquiétant.



Batshuayi, une meilleure solution qu'Openda ?

Un blocage en partie lié à son style, fort différent de celui de Lukaku mais aussi de Michy Batshuayi, qui a pour lui des statistiques très flatteuses avec les Diables (27 buts en 55 matchs). "Michy est avec nous car il est le seul attaquant de surface à notre disposition", pointait d'ailleurs Rudi Garcia pour expliquer sa sélection malgré son manque de temps de jeu, ce mercredi à Vaduz.

Contre un Liechtenstein qui ne laissera pas d'espaces, n'est-ce pas plutôt Batshuayi qu'Openda qui paraît taillé pour débloquer la situation ? "Objectivement et en prenant les choses de manière globale, c'est peut-être vrai", concède Garcia. "Mais on travaille pour les préparer à avoir peu d'espaces. J'ai des profils très différents avec Loïs, Michy, Charles De Ketelaere et Leandro Trossard".

Ne pas titulariser Openda en l'absence de Lukaku serait un message assez négatif de la part de Garcia envers un joueur qui vient d'être transféré à la Juventus, mais peine encore à convaincre en équipe nationale. "On ne s'attend bien sûr pas à ce que le Liechtenstein joue dans notre moitié de terrain et laisse des espaces dans son dos. Mais Loïs sait faire beaucoup de choses, Charles et Leandro savent créer des espaces aussi. J'ai des options variées", conclut Rudi Garcia.