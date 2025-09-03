Romelu Lukaku dévoile ses pires déceptions avec les Diables : "J'ai tout pété dans le vestiaire"

Romelu Lukaku dévoile ses pires déceptions avec les Diables : "J'ai tout pété dans le vestiaire"
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2601

La blessure de Romelu Lukaku prive les Diables d'un élément fort. Outre son impact dans le jeu, l'attaquant de Naples est également une figure clé du vestiaire.

Romelu Lukaku a beau avoir pulvérisé le record du meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges, sa relation avec l'équipe nationale est passée par des phases de hauts et de bas. Il revient pour la RTBF sur ses plus grosses désillusions en sélection. Deux d'entre elles concernent des matchs contre la France.

La première n'est pas difficile à deviner : la défaite en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 est encore dans toutes les têtes. Le but inscrit sur corner par Samuel Umtiti hantera Lukaku jusqu'à la fin de ses jours.

"Il fallait aller chercher ce titre. Qu’est-ce qui s’est passé ? On n’a pas préparé les phases arrêtées... Samuel Umtiti arrive au premier poteau, il met sa tête et c’est fini. Je ne suis pas là pour être ami avec tout le monde, je dis juste la vérité. Je ne mens pas", explique-t-il, dans des propos assez interpellants sur le programme d'entraînement avant un tel rendez-vous.

Garder la rage de vaincre dans l'équipe

Mais ce n'était rien comparé au coup de gueule poussé à l'issue de la défaite chez les Bleus en Ligue des Nations : "J’ai tout pété dans le vestiaire. On commençait à perdre des duels, ça leur a donné espoir". Pour Big Rom, il s'agissait d'une question d'honneur, de fierté.

"Contre la France, les Pays-Bas ou l’Allemagne, quand on a gagné, c’était grâce à la fierté. La victoire en amical au Stade de France, le 4-2 contre les Néerlandais ou contre les Allemands avec Domenico Tedesco. C’était aussi de la fierté. C’est pareil pour le match contre le Brésil en 2018. Jouer avec la haine sur le terrain, parfois ce n’est pas mauvais", explique-t-il.

Pour lui, la mentalité belge doit changer, avec des exemples à suivre : "C'est la raison pour laquelle je m’inspire d’autres athlètes belges qui ont gagné au très haut niveau : Emma Meesseman, Nafi Thiam ou les Red Lions. Ca c’est le top mondial. En foot, il nous manque la fierté dans la formation belge. Les Sud-Américains ont ça, nous pas".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Affaire à saisir ? Une ancienne tête brûlée du Club de Bruges est désormais sans club

Affaire à saisir ? Une ancienne tête brûlée du Club de Bruges est désormais sans club

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Rits - Doumbia - Dimata

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Rits - Doumbia - Dimata

10:30
Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Vaduz et le Liechtenstein

Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Vaduz et le Liechtenstein

10:00
Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs

Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs

10:30
Voici combien une victoire en match de qualification pour le Mondial 2026 rapporte aux Diables Rouges

Voici combien une victoire en match de qualification pour le Mondial 2026 rapporte aux Diables Rouges

07:00
L'Arabie Saoudite a encore frappé : une arrivée à 19 millions d'euros en provenance de Pro League

L'Arabie Saoudite a encore frappé : une arrivée à 19 millions d'euros en provenance de Pro League

09:30
"Ce ne peut être qu'un avantage" : De Cuyper se réjouit de rejouer avec ses ex-coéquipiers à Bruges avec la Belgique

"Ce ne peut être qu'un avantage" : De Cuyper se réjouit de rejouer avec ses ex-coéquipiers à Bruges avec la Belgique

07:40
Officiel : Landry Dimata s'offre un transfert surprenant et va découvrir la Ligue des Champions

Officiel : Landry Dimata s'offre un transfert surprenant et va découvrir la Ligue des Champions

08:30
Peur d'un scénario à la RWDM ? La sérieuse mise en garde des supporters d'Anderlecht à la direction

Peur d'un scénario à la RWDM ? La sérieuse mise en garde des supporters d'Anderlecht à la direction

08:00
Anderlecht a brièvement repris espoir : un club a tenté d'attirer Mario Stroeykens en toute fin de mercato

Anderlecht a brièvement repris espoir : un club a tenté d'attirer Mario Stroeykens en toute fin de mercato

07:20
Pourquoi le marché des transferts belge ne ferme-t-il que le 8 septembre ? Voici la réponse

Pourquoi le marché des transferts belge ne ferme-t-il que le 8 septembre ? Voici la réponse

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Dolberg - Servais - Pflücke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Dolberg - Servais - Pflücke

23:13
OFFICIEL : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et fait son retour dans l'un de ses anciens clubs

OFFICIEL : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et fait son retour dans l'un de ses anciens clubs

23:13
1
Andi Zeqiri vers un retour au Standard de Liège ?

Andi Zeqiri vers un retour au Standard de Liège ?

23:00
La déception estivale du Standard : les Rouches devaient vendre Matthieu Epolo

La déception estivale du Standard : les Rouches devaient vendre Matthieu Epolo

22:20
Un club de Pro League veut recruter un joueur de l'Union Saint-Gilloise

Un club de Pro League veut recruter un joueur de l'Union Saint-Gilloise

22:40
Pisté par le Standard il y a peu, Mathis Servais pourrait finalement rejoindre un autre club de Pro League

Pisté par le Standard il y a peu, Mathis Servais pourrait finalement rejoindre un autre club de Pro League

22:00
Malick Fofana finalement disponible avec les Diables Rouges après sa sortie sur blessure ? Le verdict est tombé

Malick Fofana finalement disponible avec les Diables Rouges après sa sortie sur blessure ? Le verdict est tombé

19:30
OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau flanc droit d'expérience pour concurrencer Antoine Bernier

OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau flanc droit d'expérience pour concurrencer Antoine Bernier

21:40
Voici pourquoi rien ne garantit que Wouter Vandenhaute ne sera plus président d'Anderlecht vendredi soir

Voici pourquoi rien ne garantit que Wouter Vandenhaute ne sera plus président d'Anderlecht vendredi soir

21:20
Hakim Sahabo écarté par sa propre équipe nationale : voici pourquoi

Hakim Sahabo écarté par sa propre équipe nationale : voici pourquoi

21:00
"Je ne mens pas" : la surprenante confidence de Romelu Lukaku sur l'élimination de la Belgique lors du Mondial 2018

"Je ne mens pas" : la surprenante confidence de Romelu Lukaku sur l'élimination de la Belgique lors du Mondial 2018

16:00
OFFICIEL : le remplaçant d'Alessio Castro-Montes à l'Union Saint-Gilloise est connu

OFFICIEL : le remplaçant d'Alessio Castro-Montes à l'Union Saint-Gilloise est connu

20:30
"En tant que Belges, nous devons être au sommet" : Jérémy Doku affiche l'ambition des Diables Rouges

"En tant que Belges, nous devons être au sommet" : Jérémy Doku affiche l'ambition des Diables Rouges

15:20
Le Club de Bruges continue de placer la barre toujours plus haut et de surpasser les autres clubs belges Analyse

Le Club de Bruges continue de placer la barre toujours plus haut et de surpasser les autres clubs belges

20:00
5
Anderlecht fait une proposition surprenante à Romelu Lukaku alors que le club va mal en ce début de saison

Anderlecht fait une proposition surprenante à Romelu Lukaku alors que le club va mal en ce début de saison

17:30
Un retour de Christian Benteke en équipe nationale ? L'avis tranché de Philippe Albert

Un retour de Christian Benteke en équipe nationale ? L'avis tranché de Philippe Albert

15:00
OFFICIEL : le RFC Liège annonce la signature d'un Liégeois formé au Sporting de Charleroi

OFFICIEL : le RFC Liège annonce la signature d'un Liégeois formé au Sporting de Charleroi

19:00
"On a une vision à long terme pour reconstruire ce club" : Marc Wilmots souligne le travail de Vincent Euvrard

"On a une vision à long terme pour reconstruire ce club" : Marc Wilmots souligne le travail de Vincent Euvrard

18:20
Ivan Leko critique sa direction, Hein Vanhaezebrouck réagit à la sortie de l'ancien entraîneur du Standard

Ivan Leko critique sa direction, Hein Vanhaezebrouck réagit à la sortie de l'ancien entraîneur du Standard

18:00
"On avait senti que certaines choses n'allaient pas" : Marc Wilmots revient sur le limogeage de Mircea Rednic

"On avait senti que certaines choses n'allaient pas" : Marc Wilmots revient sur le limogeage de Mircea Rednic

17:00
Kasper Dolberg à l'Ajax, ça coince : les négociations sont difficiles

Kasper Dolberg à l'Ajax, ça coince : les négociations sont difficiles

16:30
3
En danger, mais indispensable : Marco Ilaimaharitra a besoin d'aide, au Standard Analyse

En danger, mais indispensable : Marco Ilaimaharitra a besoin d'aide, au Standard

15:40
Le départ annoncé de Kasper Dolberg plonge Besnik Hasi dans l'incertitude : comment va-t-il s'en sortir ?

Le départ annoncé de Kasper Dolberg plonge Besnik Hasi dans l'incertitude : comment va-t-il s'en sortir ?

14:40
2
"Je peux avoir un impact dans le club" : Senne Lammens prêt à montrer l'étendue de son talent à Manchester United

"Je peux avoir un impact dans le club" : Senne Lammens prêt à montrer l'étendue de son talent à Manchester United

13:00
OFFICIEL : après de longues semaines d'attente, Gianluigi Donnarumma a enfin obtenu un très beau transfert

OFFICIEL : après de longues semaines d'attente, Gianluigi Donnarumma a enfin obtenu un très beau transfert

14:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 5
Kazakhstan Kazakhstan 04/09 Pays de Galles Pays de Galles
Georgie Georgie 04/09 Turquie Turquie
Slovaquie Slovaquie 04/09 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 04/09 Pologne Pologne
Luxembourg Luxembourg 04/09 Irlande du Nord Irlande du Nord
Liechtenstein Liechtenstein 04/09 Belgique Belgique
Bulgarie Bulgarie 04/09 Espagne Espagne
Lituanie Lituanie 04/09 Malte Malte
Moldavie Moldavie 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 République tchèque République tchèque
Ukraine Ukraine 05/09 France France
Danemark Danemark 05/09 Ecosse Ecosse
Iles Féroë Iles Féroë 05/09 Croatie Croatie
Grèce Grèce 05/09 Biélorussie Biélorussie
Suisse Suisse 05/09 Kosovo Kosovo
Italie Italie 05/09 Estonie Estonie
Islande Islande 05/09 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Slovénie Slovénie 05/09 Suède Suède
Lettonie Lettonie 06/09 Serbie Serbie
Angleterre Angleterre 06/09 Andorre Andorre
Autriche Autriche 06/09 Chypre Chypre
Irlande Irlande 06/09 Hongrie Hongrie
Saint-Marin Saint-Marin 06/09 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Arménie Arménie 06/09 Portugal Portugal
Lituanie Lituanie 06/09 Pays-Bas Pays-Bas
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved