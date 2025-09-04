Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein

Florent Malice
Florent Malice depuis Vaduz
| 0 réaction
Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Les Diables Rouges ont fini par empiler les buts à Vaduz, comme c'était attendu. Mais malgré cette promenade de santé, tout le monde n'a pas un bulletin idéal, même si les cotes sont bien sûr très bonnes pour la majeure partie des joueurs.

Courtois (6)

Strictement rien à faire. Le fait qu'il ait "accepté" de jouer ce match était peut-être un message, car la Belgique n'avait pas vraiment besoin de son meilleur gardien à Vaduz. Applaudi par le public qui a scandé son nom en avant-match, là aussi un message. 

De Cuyper (8)

Un (joli) but, et de la tête s'il-vous-plaît, puis un assist pour le meilleur joueur offensif de l'ère Garcia. Notre back gauche pour 10 ans, et ça fait du bien. 

Lire aussi… Lents au démarrage, les Diables Rouges finissent par dérouler au Liechtenstein

Theate (6,5)

Plus présent à la construction que Debast, il a également fêté son premier but en sélection. Un bon match au poste auquel on espère le revoir systématiquement. 

Debast (6)

Dans un fauteuil, il a gagné pas mal de duels vigoureux (et commis les fautes nécessaires), et rattrapé son homme la seule fois où il avait filé dans le dos de la défense. 

Meunier (8)

Quel match sur le plan offensif, avec des centres qui devaient presque à chaque fois donner une passe décisive - il finit avec un seul assist, mais ce n'est pas de sa faute. Derrière, il a été pris dans le dos une fois, mais c'est trop anecdotique pour qu'on l'en pénalise. 

Tielemans (7,5)

En première mi-temps, le capitaine a raté beaucoup trop de passes simples, même s'il réussissait les compliquées. En seconde, il a haussé le tempo et le niveau, avec un but splendide à la clef et quelques passes tranchantes, même s'il avait encore du déchet. 

Vanaken (6,5)

Dans un fauteuil, Hans Vanaken a peut-être mis trop peu d'impact par moments mais sauve son match par une passe décisive trois étoiles vers Kevin De Bruyne. Il peut très clairement mieux faire, mais en avait-il besoin ce soir ? 

De Bruyne (7)

Pas vraiment un récital, mais un match de sénateur parsemé d'éclairs de génie. Un but tout en finesse sur une belle combinaison avec Vanaken.  

Doku (4)

Un match très délicat pour Doku, qui a même fini par devoir changer de côté pour être un peu plus inspiré. Ca n'a pas réussi à sauver son match, fait de mauvais choix et de dribbles de trop. 

Openda (4)

Il était peut-être celui qui avait le plus à perdre, et si c'était le cas, il a perdu gros car Openda n'a à peu près rien réussi, même s'il s'est battu sur certains ballons. Il aurait dû marquer, et être plus présent. 

Fofana (7,5)

Insaisissable, il a fini par être "pénalisé" en devant permuter avec un Doku en galère, mais en seconde période, c'était reparti : un poison, dont le dernier geste doit encore gagner en précision mais qui a conclu son match par un joli but. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Liechtenstein

Plus de news

Lents au démarrage, les Diables Rouges finissent par dérouler au Liechtenstein

Lents au démarrage, les Diables Rouges finissent par dérouler au Liechtenstein

22:39
L'ombre d'A-CAP toujours bien là au Standard : les inquiétantes révélations sur la reprise du club

L'ombre d'A-CAP toujours bien là au Standard : les inquiétantes révélations sur la reprise du club

22:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Mitrovic - Varela - Puertas

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Mitrovic - Varela - Puertas

21:20
De quoi rassurer Rik De Mil ? Partage prolifique entre Charleroi et un autre club de Pro League

De quoi rassurer Rik De Mil ? Partage prolifique entre Charleroi et un autre club de Pro League

22:00
Le Club de Bruges surpuissant, Anderlecht pas verni : le onze des transferts estivaux les plus chers de Pro League

Le Club de Bruges surpuissant, Anderlecht pas verni : le onze des transferts estivaux les plus chers de Pro League

21:40
Certains en rêvaient à Anderlecht...et continueront à rêver : Aleksandar Mitrovic a trouvé son nouveau point de chute

Certains en rêvaient à Anderlecht...et continueront à rêver : Aleksandar Mitrovic a trouvé son nouveau point de chute

21:20
Un attaquant du Club de Bruges proche d'un transfert dans un autre club de Pro League ?

Un attaquant du Club de Bruges proche d'un transfert dans un autre club de Pro League ?

21:00
🎥 Eden Hazard meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Lionel Messi ? Voici sa réponse

🎥 Eden Hazard meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Lionel Messi ? Voici sa réponse

20:00
Garcia a tranché entre Batshuayi et Openda, Theate revient, Raskin sur le banc : le onze des Diables est tombé

Garcia a tranché entre Batshuayi et Openda, Theate revient, Raskin sur le banc : le onze des Diables est tombé

19:31
Quel onze pour les Diables contre le Liechtenstein ? Suivez le match en direct sur Walfoot

Quel onze pour les Diables contre le Liechtenstein ? Suivez le match en direct sur Walfoot

18:01
Une phase arrêtée qui fait toute la différence : petit coup de pression supplémentaire pour les Diables

Une phase arrêtée qui fait toute la différence : petit coup de pression supplémentaire pour les Diables

18:02
L'Union inflige une lourde défaite à une équipe étrangère : les nouvelles recrues ont mis la main à la pâte

L'Union inflige une lourde défaite à une équipe étrangère : les nouvelles recrues ont mis la main à la pâte

20:40
Cela ne s'arrêtera donc jamais ? Un nouveau titulaire anderlechtois rejoint l'infirmerie

Cela ne s'arrêtera donc jamais ? Un nouveau titulaire anderlechtois rejoint l'infirmerie

20:20
Les Diables Rouges en camp de vacances à Vaduz ? Pas vraiment, et voici pourquoi

Les Diables Rouges en camp de vacances à Vaduz ? Pas vraiment, et voici pourquoi

10:40
Les arrêts d'Epolo n'ont pas suffi : les Diablotins douchés dans le temps additionnel

Les arrêts d'Epolo n'ont pas suffi : les Diablotins douchés dans le temps additionnel

19:02
La future star des Diables Rouges ? "Le meilleur joueur avec lequel j'ai travaillé. Pourtant, j'ai eu De Bruyne et Doku"

La future star des Diables Rouges ? "Le meilleur joueur avec lequel j'ai travaillé. Pourtant, j'ai eu De Bruyne et Doku"

09:30
Un transfert tardif finalement sur les rails ? Un indice de poids pour Mario Stroeykens

Un transfert tardif finalement sur les rails ? Un indice de poids pour Mario Stroeykens

18:30
Qui pour remplacer Romelu Lukaku ? "La Belgique devrait y réfléchir", prévient Emile Mpenza

Qui pour remplacer Romelu Lukaku ? "La Belgique devrait y réfléchir", prévient Emile Mpenza

08:30
Xavi Simons, star capricieuse ? La presse allemande révèle ses frasques hors terrain

Xavi Simons, star capricieuse ? La presse allemande révèle ses frasques hors terrain

17:30
Le Standard de Liège s'impose en match amical face à une équipe étrangère

Le Standard de Liège s'impose en match amical face à une équipe étrangère

17:00
Vanhaezebrouck est clair sur la non-sélection de ce Diable Rouge : "Il est écarté car en plein transfert, pourtant..."

Vanhaezebrouck est clair sur la non-sélection de ce Diable Rouge : "Il est écarté car en plein transfert, pourtant..."

16:40
Qui est Kento Shiogai, l'attaquant japonais évoqué pour remplacer Kasper Dolberg à Anderlecht ?

Qui est Kento Shiogai, l'attaquant japonais évoqué pour remplacer Kasper Dolberg à Anderlecht ?

16:20
1
Un nouveau départ se profile au Sporting de Charleroi : Zan Rogelj va rejoindre un club étranger

Un nouveau départ se profile au Sporting de Charleroi : Zan Rogelj va rejoindre un club étranger

16:00
Anderlecht en pleine crise : Wouter Vandenhaute sera absent lors de la réunion décisive

Anderlecht en pleine crise : Wouter Vandenhaute sera absent lors de la réunion décisive

15:30
Un poste reste le maillon faible des Diables Rouges : "Pas une option à ressayer"

Un poste reste le maillon faible des Diables Rouges : "Pas une option à ressayer"

12:00
Nouvelle aventure pour Willian : l'ancien coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea évoluera avec un ex-Anderlechtois

Nouvelle aventure pour Willian : l'ancien coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea évoluera avec un ex-Anderlechtois

15:00
L'Ajax le confirme : Rayane Bounida franchit une grande étape dans sa carrière

L'Ajax le confirme : Rayane Bounida franchit une grande étape dans sa carrière

14:30
"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

03/09
5
OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

14:00
Anderlecht a décidé : un talent de Neerpede sera vendu, un autre partira libre l'an prochain

Anderlecht a décidé : un talent de Neerpede sera vendu, un autre partira libre l'an prochain

08:00
OFFICIEL : Cameron Puertas rejoint deux anciens unionistes dans un club de Bundesliga

OFFICIEL : Cameron Puertas rejoint deux anciens unionistes dans un club de Bundesliga

13:40
Plus de peur que de mal ? La bonne nouvelle pour Thibaut Courtois avant d'affronter le Liechtenstein

Plus de peur que de mal ? La bonne nouvelle pour Thibaut Courtois avant d'affronter le Liechtenstein

03/09
"Je suis étonné qu'il choisisse le désert" : le choix surprenant d'un talent de l'Antwerp

"Je suis étonné qu'il choisisse le désert" : le choix surprenant d'un talent de l'Antwerp

13:20
Comme les supporters, l'horeca subit le blocage de DAZN : "La perte est énorme"

Comme les supporters, l'horeca subit le blocage de DAZN : "La perte est énorme"

13:00
Une semaine intense à Anvers : le projet de rachat d'un club de Challenger Pro League se concrétise

Une semaine intense à Anvers : le projet de rachat d'un club de Challenger Pro League se concrétise

12:40
Calendrier bouclé : les matchs reportés d'Anderlecht, Bruges et Genk enfin fixés

Calendrier bouclé : les matchs reportés d'Anderlecht, Bruges et Genk enfin fixés

12:20

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 5
Kazakhstan Kazakhstan 0-1 Pays de Galles Pays de Galles
Georgie Georgie 2-3 Turquie Turquie
Lituanie Lituanie 1-1 Malte Malte
Slovaquie Slovaquie 2-0 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 1-1 Pologne Pologne
Luxembourg Luxembourg 1-3 Irlande du Nord Irlande du Nord
Liechtenstein Liechtenstein 0-6 Belgique Belgique
Bulgarie Bulgarie 0-3 Espagne Espagne
Moldavie Moldavie 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 République tchèque République tchèque
Ukraine Ukraine 05/09 France France
Danemark Danemark 05/09 Ecosse Ecosse
Iles Féroë Iles Féroë 05/09 Croatie Croatie
Grèce Grèce 05/09 Biélorussie Biélorussie
Suisse Suisse 05/09 Kosovo Kosovo
Italie Italie 05/09 Estonie Estonie
Islande Islande 05/09 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Slovénie Slovénie 05/09 Suède Suède
Lettonie Lettonie 06/09 Serbie Serbie
Angleterre Angleterre 06/09 Andorre Andorre
Arménie Arménie 06/09 Portugal Portugal
Autriche Autriche 06/09 Chypre Chypre
Irlande Irlande 06/09 Hongrie Hongrie
Saint-Marin Saint-Marin 06/09 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Lituanie Lituanie 06/09 Pays-Bas Pays-Bas
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved