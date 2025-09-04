Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein

Les Diables Rouges ont fini par empiler les buts à Vaduz, comme c'était attendu. Mais malgré cette promenade de santé, tout le monde n'a pas un bulletin idéal, même si les cotes sont bien sûr très bonnes pour la majeure partie des joueurs.

Courtois (6)

Strictement rien à faire. Le fait qu'il ait "accepté" de jouer ce match était peut-être un message, car la Belgique n'avait pas vraiment besoin de son meilleur gardien à Vaduz. Applaudi par le public qui a scandé son nom en avant-match, là aussi un message.

De Cuyper (8)

Un (joli) but, et de la tête s'il-vous-plaît, puis un assist pour le meilleur joueur offensif de l'ère Garcia. Notre back gauche pour 10 ans, et ça fait du bien.



Theate (6,5)

Plus présent à la construction que Debast, il a également fêté son premier but en sélection. Un bon match au poste auquel on espère le revoir systématiquement.

Debast (6)

Dans un fauteuil, il a gagné pas mal de duels vigoureux (et commis les fautes nécessaires), et rattrapé son homme la seule fois où il avait filé dans le dos de la défense.

Meunier (8)

Quel match sur le plan offensif, avec des centres qui devaient presque à chaque fois donner une passe décisive - il finit avec un seul assist, mais ce n'est pas de sa faute. Derrière, il a été pris dans le dos une fois, mais c'est trop anecdotique pour qu'on l'en pénalise.

Tielemans (7,5)

En première mi-temps, le capitaine a raté beaucoup trop de passes simples, même s'il réussissait les compliquées. En seconde, il a haussé le tempo et le niveau, avec un but splendide à la clef et quelques passes tranchantes, même s'il avait encore du déchet.

Vanaken (6,5)

Dans un fauteuil, Hans Vanaken a peut-être mis trop peu d'impact par moments mais sauve son match par une passe décisive trois étoiles vers Kevin De Bruyne. Il peut très clairement mieux faire, mais en avait-il besoin ce soir ?

De Bruyne (7)

Pas vraiment un récital, mais un match de sénateur parsemé d'éclairs de génie. Un but tout en finesse sur une belle combinaison avec Vanaken.

Doku (4)

Un match très délicat pour Doku, qui a même fini par devoir changer de côté pour être un peu plus inspiré. Ca n'a pas réussi à sauver son match, fait de mauvais choix et de dribbles de trop.

Openda (4)

Il était peut-être celui qui avait le plus à perdre, et si c'était le cas, il a perdu gros car Openda n'a à peu près rien réussi, même s'il s'est battu sur certains ballons. Il aurait dû marquer, et être plus présent.

Fofana (7,5)

Insaisissable, il a fini par être "pénalisé" en devant permuter avec un Doku en galère, mais en seconde période, c'était reparti : un poison, dont le dernier geste doit encore gagner en précision mais qui a conclu son match par un joli but.