🎥 Karetsas régale : la pépite de Genk guide la Grèce contre la Biélorussie
Photo: © photonews
Buteur puis passeur en première période, Konstantínos Karetsas régale la Grèce et confirme tout son potentiel.
Konstantínos Karetsas continue d’impressionner. À 17 ans, le jeune milieu de Genk a lancé la Grèce contre la Biélorussie en ouvrant le score dès la 3e minute du match qualificatif pour le Mondial 2026.
Le jeune belgo-grec ne s’est pas arrêté là. Quinze minutes plus tard, il a trouvé Pavlidis pour le 2-0. Une entrée en matière parfaite pour ce crack qui fait vibrer les tribunes et rêver tout un pays au moment où ces lignes sont écrites.
GOL DA GRÉCIA— Futeboleiros (@Futteboleiroos) September 5, 2025
🇬🇷 Grécia 1x0 Belarus 🇧🇾
⚽️ Konstantinos Karetsas
🅰️ Vangelis Pavlidis
🏆 Eliminatórias UEFA | Rodada 5
📺 @DisneyPlusBRpic.twitter.com/ikcx5gjEtX
Choisir la Grèce n’a pas été facile pour lui. Il a hésité entre les Diables Rouges et le pays de ses origines. Vincent Mannaert a essayé de le convaincre de jouer pour la Belgique, mais Karetsas avait opté pour la Grèce.
Une décision qui n’a pas plu à une partie des supporters belges, déçus de ne pas le voir avec le maillot de la Belgique
En trois matchs, Karétsas a été décisif à trois reprises : deux buts et une passe décisive. Il s’impose comme l’un des plus grands espoirs du football grec.
