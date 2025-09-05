🎥 Karetsas régale : la pépite de Genk guide la Grèce contre la Biélorussie

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
🎥 Karetsas régale : la pépite de Genk guide la Grèce contre la Biélorussie
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Buteur puis passeur en première période, Konstantínos Karetsas régale la Grèce et confirme tout son potentiel.

Konstantínos Karetsas continue d’impressionner. À 17 ans, le jeune milieu de Genk a lancé la Grèce contre la Biélorussie en ouvrant le score dès la 3e minute du match qualificatif pour le Mondial 2026.

Le jeune belgo-grec ne s’est pas arrêté là. Quinze minutes plus tard, il a trouvé Pavlidis pour le 2-0. Une entrée en matière parfaite pour ce crack qui fait vibrer les tribunes et rêver tout un pays au moment où ces lignes sont écrites.

Choisir la Grèce n’a pas été facile pour lui. Il a hésité entre les Diables Rouges et le pays de ses origines. Vincent Mannaert a essayé de le convaincre de jouer pour la Belgique, mais Karetsas avait opté pour la Grèce.

Une décision qui n’a pas plu à une partie des supporters belges, déçus de ne pas le voir avec le maillot de la Belgique

En trois matchs, Karétsas a été décisif à trois reprises : deux buts et une passe décisive. Il s’impose comme l’un des plus grands espoirs du football grec.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Biélorussie
Grèce
Konstantinos Karetsas

Plus de news

Croky Cup : Seraing file en 16es, Virton tombe face au Beerschot

Croky Cup : Seraing file en 16es, Virton tombe face au Beerschot

23:00
Un retour en Eredivisie ? Mark Van Bommel a fait son choix

Un retour en Eredivisie ? Mark Van Bommel a fait son choix

22:30
Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

21:57
1
Premier but pour Fofana avec les Diables Rouges... et une anecdote qui fait sourire Rudi Garcia

Premier but pour Fofana avec les Diables Rouges... et une anecdote qui fait sourire Rudi Garcia

21:20
"Il a dit qu'il allait boire un café. Il n'est jamais revenu" : un ancien gardien du Standard fait capoter son transfert

"Il a dit qu'il allait boire un café. Il n'est jamais revenu" : un ancien gardien du Standard fait capoter son transfert

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Maupay - Teklab - Da Costa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Maupay - Teklab - Da Costa

20:30
Anderlecht s'intéresse à un attaquant de Marseille, mais l'opération est compliquée

Anderlecht s'intéresse à un attaquant de Marseille, mais l'opération est compliquée

20:30
Pas d'entraîneur et pas de renfort : les supporters de Dender passent à l'action

Pas d'entraîneur et pas de renfort : les supporters de Dender passent à l'action

20:00
Le premier but des Diables Rouges face au Liechtenstein aurait dû être annulé : voici pourquoi

Le premier but des Diables Rouges face au Liechtenstein aurait dû être annulé : voici pourquoi

19:00
2
Charleroi, un enfer pour les visiteurs ? La nouvelle recrue Pflücke partage son premier ressenti

Charleroi, un enfer pour les visiteurs ? La nouvelle recrue Pflücke partage son premier ressenti

19:30
Cet été, le transfert n'a pas abouti, mais en janvier Anderlecht a de grandes chances de devoir se séparer de ce joueur

Cet été, le transfert n'a pas abouti, mais en janvier Anderlecht a de grandes chances de devoir se séparer de ce joueur

18:20
En voie d'être racheté, ce club belge se rapproche d'un joli transfert

En voie d'être racheté, ce club belge se rapproche d'un joli transfert

18:00
Bientôt un nouveau défi pour Domenico Tedesco ? Il pourrait remplacer José Mourinho

Bientôt un nouveau défi pour Domenico Tedesco ? Il pourrait remplacer José Mourinho

17:30
OFFICIEL : Henok Teklab a trouvé un nouveau défi, mais reste en Belgique

OFFICIEL : Henok Teklab a trouvé un nouveau défi, mais reste en Belgique

17:00
OFFICIEL : un nouveau renfort venu de France pour le Sporting de Charleroi B

OFFICIEL : un nouveau renfort venu de France pour le Sporting de Charleroi B

16:30
Un président met en place un jour férié pour fêter la qualification de son pays à la Coupe du Monde 2026

Un président met en place un jour férié pour fêter la qualification de son pays à la Coupe du Monde 2026

16:04
Un Américain pour remplacer Vincent Euvrard à Dender ? Le coach étranger a tranché

Un Américain pour remplacer Vincent Euvrard à Dender ? Le coach étranger a tranché

15:40
OFFICIEL : Wouter Vandenhaute n'est plus le président d'Anderlecht

OFFICIEL : Wouter Vandenhaute n'est plus le président d'Anderlecht

15:25
Un ancien joueur du Standard proposé comme alternative à Olivier Renard à Anderlecht : il met les choses au point

Un ancien joueur du Standard proposé comme alternative à Olivier Renard à Anderlecht : il met les choses au point

15:00
Un Diable Rouge critiqué par Hein Vanhaezebrouck : "Je choisirais quelqu'un d'autre"

Un Diable Rouge critiqué par Hein Vanhaezebrouck : "Je choisirais quelqu'un d'autre"

14:00
4
OFFICIEL : arrivé à la RAAL lors de ce mercato estival, ce joueur s'en va déjà dans un autre club belge

OFFICIEL : arrivé à la RAAL lors de ce mercato estival, ce joueur s'en va déjà dans un autre club belge

14:20
"J'ai demandé pour changer de côté" : les mots de Youri Tielemans après sa première en tant que capitaine "fixe"

"J'ai demandé pour changer de côté" : les mots de Youri Tielemans après sa première en tant que capitaine "fixe"

13:30
"Il faut le libérer de cette pression" : un ancien Diable Rouge évoque le match compliqué de Loïs Openda

"Il faut le libérer de cette pression" : un ancien Diable Rouge évoque le match compliqué de Loïs Openda

12:20
2
Enfin une porte de sortie pour Gustaf Nilsson au Club de Bruges ?

Enfin une porte de sortie pour Gustaf Nilsson au Club de Bruges ?

13:00
La soirée des premières à Vaduz : Arthur Theate y a participé (et a failli mettre le goal de la semaine) Interview

La soirée des premières à Vaduz : Arthur Theate y a participé (et a failli mettre le goal de la semaine)

11:40
Coup dur pour Ivan Leko et La Gantoise sur le marché des transferts

Coup dur pour Ivan Leko et La Gantoise sur le marché des transferts

12:40
"On a montré qu'on était sérieux" : Kevin De Bruyne satisfait de la réaction des Diables Rouges

"On a montré qu'on était sérieux" : Kevin De Bruyne satisfait de la réaction des Diables Rouges

11:20
Un nouvel attaquant à Anderlecht ? La recherche continue, mais... cela semble compliqué

Un nouvel attaquant à Anderlecht ? La recherche continue, mais... cela semble compliqué

12:00
Un jeune crack brésilien pour concurrencer Joaquin Seys au Club de Bruges ?

Un jeune crack brésilien pour concurrencer Joaquin Seys au Club de Bruges ?

11:00
Voici ce que devient Divock Origi, toujours payé 4 millions d'euros par an

Voici ce que devient Divock Origi, toujours payé 4 millions d'euros par an

10:00
Hein Vanhaezebrouck interpellé par le transfert de ce Diable Rouge : "C'est quoi cette politique ?"

Hein Vanhaezebrouck interpellé par le transfert de ce Diable Rouge : "C'est quoi cette politique ?"

10:30
Voici le gros problème du Club de Bruges en ce qui concerne les matchs européens

Voici le gros problème du Club de Bruges en ce qui concerne les matchs européens

09:30
Le Standard a fait son choix concernant un potentiel retour d'Andi Zeqiri

Le Standard a fait son choix concernant un potentiel retour d'Andi Zeqiri

09:00
Jour décisif à Anderlecht : Wouter Vandenhaute bientôt remplacé à la présidence ?

Jour décisif à Anderlecht : Wouter Vandenhaute bientôt remplacé à la présidence ?

08:30
Le back gauche des Diables Rouges pour les dix prochaines années est trouvé Interview

Le back gauche des Diables Rouges pour les dix prochaines années est trouvé

07:40
1
Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine : "Pouvoir terminer comme ça, c'est ce dont j'ai toujours rêvé"

Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine : "Pouvoir terminer comme ça, c'est ce dont j'ai toujours rêvé"

08:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 5
Kazakhstan Kazakhstan 0-1 Pays de Galles Pays de Galles
Georgie Georgie 2-3 Turquie Turquie
Lituanie Lituanie 1-1 Malte Malte
Slovaquie Slovaquie 2-0 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 1-1 Pologne Pologne
Luxembourg Luxembourg 1-3 Irlande du Nord Irlande du Nord
Liechtenstein Liechtenstein 0-6 Belgique Belgique
Bulgarie Bulgarie 0-3 Espagne Espagne
Moldavie Moldavie 0-4 Israël Israël
Montenegro Montenegro 0-2 République tchèque République tchèque
Ukraine Ukraine 0-2 France France
Danemark Danemark 0-0 Ecosse Ecosse
Iles Féroë Iles Féroë 0-1 Croatie Croatie
Grèce Grèce 5-1 Biélorussie Biélorussie
Suisse Suisse 4-0 Kosovo Kosovo
Italie Italie 5-0 Estonie Estonie
Islande Islande 5-0 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Slovénie Slovénie 2-2 Suède Suède
Lettonie Lettonie 06/09 Serbie Serbie
Angleterre Angleterre 06/09 Andorre Andorre
Arménie Arménie 06/09 Portugal Portugal
Autriche Autriche 06/09 Chypre Chypre
Irlande Irlande 06/09 Hongrie Hongrie
Saint-Marin Saint-Marin 06/09 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Lituanie Lituanie 06/09 Pays-Bas Pays-Bas
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved