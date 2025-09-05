🎥 Karetsas régale : la pépite de Genk guide la Grèce contre la Biélorussie

Buteur puis passeur en première période, Konstantínos Karetsas régale la Grèce et confirme tout son potentiel.

Konstantínos Karetsas continue d’impressionner. À 17 ans, le jeune milieu de Genk a lancé la Grèce contre la Biélorussie en ouvrant le score dès la 3e minute du match qualificatif pour le Mondial 2026.

Le jeune belgo-grec ne s’est pas arrêté là. Quinze minutes plus tard, il a trouvé Pavlidis pour le 2-0. Une entrée en matière parfaite pour ce crack qui fait vibrer les tribunes et rêver tout un pays au moment où ces lignes sont écrites.

GOL DA GRÉCIA



🇬🇷 Grécia 1x0 Belarus 🇧🇾



⚽️ Konstantinos Karetsas

🅰️ Vangelis Pavlidis



🏆 Eliminatórias UEFA | Rodada 5



📺 @DisneyPlusBRpic.twitter.com/ikcx5gjEtX — Futeboleiros (@Futteboleiroos) September 5, 2025

Choisir la Grèce n’a pas été facile pour lui. Il a hésité entre les Diables Rouges et le pays de ses origines. Vincent Mannaert a essayé de le convaincre de jouer pour la Belgique, mais Karetsas avait opté pour la Grèce.

Une décision qui n’a pas plu à une partie des supporters belges, déçus de ne pas le voir avec le maillot de la Belgique

En trois matchs, Karétsas a été décisif à trois reprises : deux buts et une passe décisive. Il s’impose comme l’un des plus grands espoirs du football grec.