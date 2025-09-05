"J'ai demandé pour changer de côté" : les mots de Youri Tielemans après sa première en tant que capitaine "fixe"

"J'ai demandé pour changer de côté" : les mots de Youri Tielemans après sa première en tant que capitaine "fixe"

Youri Tielemans était en grande forme ce jeudi ! Le Diable Rouge a planté un doublé face au Liechtenstein. Une soirée qu'il ne devrait pas oublier de si tôt puisque c'était sa première en tant que capitaine "fixe" de l'équipe nationale.

Il a évidemment une préférence pour le premier but, le second ayant été inscrit sur penalty : "C'est sympa de marquer deux fois. Le premier n'est pas mal. Je vois que le gardien est mal placé et je touche bien la balle."

La première période de la Belgique a été plus compliquée, ce que reconnaît le joueur : "On forçait trop les choses, on ne faisait pas assez de courses dans le dos."

"C'était le message à la pause et on a bien réagi par la suite, même si ce n'est jamais simple contre les équipes en bloc bas," poursuit-il.

J'ai demandé pour changer de côté,

Youri Tielemans a fait une demande avant le match au moment du toss pour favoriser son équipe : "J'ai demandé pour changer de côté, pour qu'on puisse attaquer avec le vent dans le dos. Et avant ça, à l'hôtel, j'ai aussi présenté l'équipe au Roi et à la Reine qui sont venus nous rendre visite (sourire)."

Le prochain défi des Diables Rouges sera pour ce dimanche. L'équipe nationale affrontera le Kazakhstan à 20h45 au Lotto Park. Une victoire est évidemment impérative, certes face à une équipe mieux classée au classement FIFA que le Liechtenstein, mais toujours largement à la portée de la Belgique.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Belgique
Liechtenstein
Youri Tielemans

