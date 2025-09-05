Un Diable Rouge critiqué par Hein Vanhaezebrouck : "Je choisirais quelqu'un d'autre"

Hein Vanhaezebrouck n'a pas mâché ses mots après le match compliqué de Loïs Openda contre le Liechtenstein. Le consultant a souligné que l'attaquant s'était très peu montré.

"Courtois a eu presque autant de ballons dans le rond central qu’Openda en première mi-temps. Au total, il n’a touché le ballon que 17 fois, alors que c’était 53 contre Israël et 31 contre l’Italie. Ça en dit assez", a déclaré Hein Vanhaezebrouck dans le Nieuwsblad.

Selon lui, le problème ne venait pas uniquement des Diables Rouges, mais aussi du profil d’Openda lui-même. "Il vit de la profondeur, des espaces dans le dos de la défense. Mais dans les petits espaces, face à un adversaire qui se replie, il est invisible. Batshuayi aurait probablement poussé deux ballons au fond. Le jeu de tête ou le placement devant le but ne sont pas ses points forts."



Le consultant a souligné que la décision de titulariser Openda n’était pas un cadeau : "Tout attaquant pense qu’il marquera trois buts contre le Liechtenstein. Mais encore faut-il être impliqué dans le jeu. Là, son manque de confiance n’a fait que grandir. Cela aurait peut-être été moins douloureux de simplement le laisser sur le banc, avec une explication claire."

De Ketelaere, plus à l’aise quand il y a peu d’espaces

Vanhaezebrouck s’est également projeté vers le match contre le Kazakhstan : "Si tu le relances là-bas et que ça se passe encore mal, tu as un énorme problème. Openda risque en plus de beaucoup s’asseoir sur le banc à la Juventus. Alors que Charles De Ketelaere joue chaque semaine avec l’Atalanta, dans cette même Serie A."

Pour le consultant, le sélectionneur doit donc revoir ses choix : "De Ketelaere est entré et a tout de suite participé au jeu. Il s’intègre plus facilement qu’Openda dans un match de ce type. Je n’hésiterais pas. Batshuayi n’est pas une option d’avenir, tu le fais au mieux entrer vingt minutes."

Sa conclusion était claire : "Pourquoi Openda reste-t-il le deuxième attaquant, alors que De Ketelaere convient mieux aux matchs sans espaces ? C’est une vraie question à laquelle le sélectionneur doit réfléchir. Contre le Kazakhstan, je choisirais résolument De Ketelaere."