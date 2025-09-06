Les Diables n'en gardent pas un bon souvenir : l'arbitre de Belgique - Kazakhstan est connu

Demain, les Diables Rouge recevront le Kazakhstan au Lotto Park. L'UEFA a confirmé l'identité de l'arbitre qui dirigera la rencontre.

C'est Radu Petrescu qui sera en charge de ce Belgique - Kazakhstan. Il s'agit d'un arbitre roumain de 42 ans actif depuis 2017 et détenteur d'un badge FIFA depuis 2012.

Le natif de Bucarest a déjà arbitré les Diables à Bruxelles. C'était en novembre dernier, à l'occasion de la défaite 0-1 des hommes de Domenico Tedesco contre l'Italie à l'occasion du match de Ligue des Nations.



Petrescu a également arbitré nos U21 et cela ne s'était pas mieux passé (défaite 1-2 contre la Turquie en 2016). En ce qui concerne les rencontre de clubs, l'homme en noir a déjà croisé quatre fois la route du football belge.

Bruges en garde un bon souvenir

Charleroi l'avait ainsi accueilli au Mambourg et s'était également incliné, cela remonte à 2015 face au Zorya Lugansk, lors du troisième tour préliminaire d'Europa League. Radu Petrescu était aussi l'arbitre principal à l'occasion de la défaite 5-0 de l'Antwerp au FC Barcelone, il y a presque deux ans.

Mais l'arbitre de demain a tout de même parfois souri aux clubs belges. C'est par exemple le cas du Club de Bruges, qui s'était imposé 3-0 contre Molde en huitième de finale de Conférence League en mars 2024. Il avait également dirigé la victoire de La Gantoise contre le club ukrainien d'Oleksandriya en décembre 2021.