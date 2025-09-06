Les Diables n'en gardent pas un bon souvenir : l'arbitre de Belgique - Kazakhstan est connu

Les Diables n'en gardent pas un bon souvenir : l'arbitre de Belgique - Kazakhstan est connu
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Demain, les Diables Rouge recevront le Kazakhstan au Lotto Park. L'UEFA a confirmé l'identité de l'arbitre qui dirigera la rencontre.

C'est Radu Petrescu qui sera en charge de ce Belgique - Kazakhstan. Il s'agit d'un arbitre roumain de 42 ans actif depuis 2017 et détenteur d'un badge FIFA depuis 2012.

Le natif de Bucarest a déjà arbitré les Diables à Bruxelles. C'était en novembre dernier, à l'occasion de la défaite 0-1 des hommes de Domenico Tedesco contre l'Italie à l'occasion du match de Ligue des Nations.

Lire aussi… Plusieurs changements à prévoir demain soir : "Ce ne sera pas la même équipe que contre le Liechtenstein"

Petrescu a également arbitré nos U21 et cela ne s'était pas mieux passé (défaite 1-2 contre la Turquie en 2016). En ce qui concerne les rencontre de clubs, l'homme en noir a déjà croisé quatre fois la route du football belge.

Bruges en garde un bon souvenir

Charleroi l'avait ainsi accueilli au Mambourg et s'était également incliné, cela remonte à 2015 face au Zorya Lugansk, lors du troisième tour préliminaire d'Europa League. Radu Petrescu était aussi l'arbitre principal à l'occasion de la défaite 5-0 de l'Antwerp au FC Barcelone, il y a presque deux ans.

Mais l'arbitre de demain a tout de même parfois souri aux clubs belges. C'est par exemple le cas du Club de Bruges, qui s'était imposé 3-0 contre Molde en huitième de finale de Conférence League en mars 2024. Il avait également dirigé la victoire de La Gantoise contre le club ukrainien d'Oleksandriya en décembre 2021.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Belgique - Kazakhstan en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (07/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Kazakhstan

Plus de news

Plusieurs changements à prévoir demain soir : "Ce ne sera pas la même équipe que contre le Liechtenstein"

Plusieurs changements à prévoir demain soir : "Ce ne sera pas la même équipe que contre le Liechtenstein"

17:18
Voisins et rivaux mais dans le respect : le Sporting Charleroi donne un coup de main précieux à l'Olympic

Voisins et rivaux mais dans le respect : le Sporting Charleroi donne un coup de main précieux à l'Olympic

18:00
"Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta" : la grande annonce de Dries Mertens

"Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta" : la grande annonce de Dries Mertens

16:30
Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

11:13
Encore en D1 amateur à 25 ans, transfert surprise du mercato belge : "Ce genre de train ne passe qu'une seule fois"

Encore en D1 amateur à 25 ans, transfert surprise du mercato belge : "Ce genre de train ne passe qu'une seule fois"

17:40
De la révolution au Standard au cocon des Diables Rouges : le grand défi de Pierre Locht pour le Mondial 2026

De la révolution au Standard au cocon des Diables Rouges : le grand défi de Pierre Locht pour le Mondial 2026

15:30
Les réunions Wilmots - Harkin, ses erreurs avouées : Pierre Locht balance sur ses derniers mois au Standard

Les réunions Wilmots - Harkin, ses erreurs avouées : Pierre Locht balance sur ses derniers mois au Standard

17:00
Un défenseur trop tendre ? Un Diable Rouge répond : "Je ne vais pas devenir un bodybuilder du jour au lendemain"

Un défenseur trop tendre ? Un Diable Rouge répond : "Je ne vais pas devenir un bodybuilder du jour au lendemain"

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Servais - Skoras - Gano

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Servais - Skoras - Gano

14:30
Officiel : une ancienne piste du Standard signe en D1A et pourrait faire ses grands débuts...à Sclessin

Officiel : une ancienne piste du Standard signe en D1A et pourrait faire ses grands débuts...à Sclessin

14:30
La bonne pioche du mercato ? Charleroi doit une fière chandelle à...Ali Gholizadeh

La bonne pioche du mercato ? Charleroi doit une fière chandelle à...Ali Gholizadeh

14:00
Fin du suspense : l'ancien bras droit de Ronny Deila pour succéder à Vincent Euvrard, parti au Standard

Fin du suspense : l'ancien bras droit de Ronny Deila pour succéder à Vincent Euvrard, parti au Standard

13:30
Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

21:57
1
C'est signé ! Un renfort en provenance du Club de Bruges pour Ivan Leko

C'est signé ! Un renfort en provenance du Club de Bruges pour Ivan Leko

13:00
OFFICIEL : Charleroi accueille un renfort venu de Suisse

OFFICIEL : Charleroi accueille un renfort venu de Suisse

12:40
"Il sera opéré" : le PSG annonce une mauvaise nouvelle concernant Luis Enrique

"Il sera opéré" : le PSG annonce une mauvaise nouvelle concernant Luis Enrique

12:20
Le Club de Bruges dégraisse : un indésirable va rejoindre un autre club de Pro League

Le Club de Bruges dégraisse : un indésirable va rejoindre un autre club de Pro League

12:00
Encore une lourde sanction pour Luis Suárez, hanté par ses vieux démons

Encore une lourde sanction pour Luis Suárez, hanté par ses vieux démons

11:00
Réunion agitée à Anderlecht : la présence de Kompany et Verschueren interpelle

Réunion agitée à Anderlecht : la présence de Kompany et Verschueren interpelle

10:30
Olise et Mbappé portent la France, Gattuso réussit ses débuts avec l'Italie

Olise et Mbappé portent la France, Gattuso réussit ses débuts avec l'Italie

09:30
"Tous les défenseurs le craignent" : la nouvelle sensation des Diables Rouges impressionne même Clinton Mata

"Tous les défenseurs le craignent" : la nouvelle sensation des Diables Rouges impressionne même Clinton Mata

10:00
OFFICIEL : Un ancien joueur de Bruges et Genk tente un pari surprenant

OFFICIEL : Un ancien joueur de Bruges et Genk tente un pari surprenant

09:00
Anderlecht pourrait changer de cap dans le dossier Stroeykens

Anderlecht pourrait changer de cap dans le dossier Stroeykens

08:33
"Ça a été un énorme choc" : l'un des meilleurs joueurs de Genk brise le silence sur son été mouvementé

"Ça a été un énorme choc" : l'un des meilleurs joueurs de Genk brise le silence sur son été mouvementé

08:01
L'avenir d'Andi Zeqiri prend une nouvelle tournure

L'avenir d'Andi Zeqiri prend une nouvelle tournure

07:40
Le Club de Bruges perd en amical contre Zulte Waregem : une recrue sauve l'honneur

Le Club de Bruges perd en amical contre Zulte Waregem : une recrue sauve l'honneur

07:20
Quand la Pro League rayonne en sélection : buts et victoires au menu de la trêve

Quand la Pro League rayonne en sélection : buts et victoires au menu de la trêve

06:30
Vandenhaute mis de côté, mais toujours influent à Anderlecht ? "Il continuera à défendre ses positions"

Vandenhaute mis de côté, mais toujours influent à Anderlecht ? "Il continuera à défendre ses positions"

07:00
Premier but pour Fofana avec les Diables Rouges... et une anecdote qui fait sourire Rudi Garcia

Premier but pour Fofana avec les Diables Rouges... et une anecdote qui fait sourire Rudi Garcia

21:20
Croky Cup : Seraing file en 16es, Virton tombe face au Beerschot

Croky Cup : Seraing file en 16es, Virton tombe face au Beerschot

23:00
🎥 Karetsas régale : la pépite de Genk guide la Grèce contre la Biélorussie

🎥 Karetsas régale : la pépite de Genk guide la Grèce contre la Biélorussie

21:40
1
Un retour en Eredivisie ? Mark Van Bommel a fait son choix

Un retour en Eredivisie ? Mark Van Bommel a fait son choix

22:30
Le premier but des Diables Rouges face au Liechtenstein aurait dû être annulé : voici pourquoi

Le premier but des Diables Rouges face au Liechtenstein aurait dû être annulé : voici pourquoi

19:00
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Maupay - Teklab - Da Costa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Maupay - Teklab - Da Costa

20:30
"Il a dit qu'il allait boire un café. Il n'est jamais revenu" : un ancien gardien du Standard fait capoter son transfert

"Il a dit qu'il allait boire un café. Il n'est jamais revenu" : un ancien gardien du Standard fait capoter son transfert

21:00
Anderlecht s'intéresse à un attaquant de Marseille, mais l'opération est compliquée

Anderlecht s'intéresse à un attaquant de Marseille, mais l'opération est compliquée

20:30

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 5
Kazakhstan Kazakhstan 0-1 Pays de Galles Pays de Galles
Georgie Georgie 2-3 Turquie Turquie
Lituanie Lituanie 1-1 Malte Malte
Slovaquie Slovaquie 2-0 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 1-1 Pologne Pologne
Luxembourg Luxembourg 1-3 Irlande du Nord Irlande du Nord
Liechtenstein Liechtenstein 0-6 Belgique Belgique
Bulgarie Bulgarie 0-3 Espagne Espagne
Moldavie Moldavie 0-4 Israël Israël
Montenegro Montenegro 0-2 République tchèque République tchèque
Ukraine Ukraine 0-2 France France
Danemark Danemark 0-0 Ecosse Ecosse
Iles Féroë Iles Féroë 0-1 Croatie Croatie
Grèce Grèce 5-1 Biélorussie Biélorussie
Suisse Suisse 4-0 Kosovo Kosovo
Italie Italie 5-0 Estonie Estonie
Islande Islande 5-0 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Slovénie Slovénie 2-2 Suède Suède
Lettonie Lettonie 0-1 Serbie Serbie
Angleterre Angleterre 0-0 Andorre Andorre
Arménie Arménie 0-0 Portugal Portugal
Autriche Autriche 20:45 Chypre Chypre
Irlande Irlande 20:45 Hongrie Hongrie
Saint-Marin Saint-Marin 20:45 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Lituanie Lituanie 21:45 Pays-Bas Pays-Bas
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved