🎥 Le football champagne que le Lotto Park attend depuis des années : le chef d'oeuvre des Diables pour ourvir le score

Les Diables Rouges jouent ce moment contre le Kazakshtan. Kevin De Bruyne a ouvert le score à l'issue d'un superbe mouvement collectif.

Pour la première fois depuis trois ans, les Diables Rouges font étape à Anderlecht, avec cette fois un match officiel à la clé. Sur leur route vers la Coupe du Monde 2026, la Belgique a repris ses quartiers au Lotto Park face au Kazakhstan.

Rudi Garcia a fait honneur à Neerpede en titularisant trois anciens Mauves (Zeno Debast, Youri Tielemans, Jérémy Doku) pendant que Romelu Lukaku était de la partie en tribune aux côtés d'autres anciennes gloires anderlechtoises comme Enzo Scifo et Jan Vertonghen.



De Bruyne encore très inspiré

Sur le terrain, les Diables ont également rendu hommage à leur hôte avec un premier but caractéristique du traditionnel football champagne tant fantasmé à Saint-Guidon ces dernières années.

⚽️ GOAL | Kevin de Bruyne brilliant goal! Assist: Charles De Ketelaere



🇧🇪 Belgium 1-0 Kazakhstan 🇰🇿pic.twitter.com/6aIYv1VSTc — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 7, 2025

Le centre de Timothy Castagne, la déviation acrobatique de Leandro Trossard, la remise en talonnade de Charles De Ketelaere, la finition de Kevin De Bruyne dans le plafond : tout y est, le but est un véritable chef d'oeuvre collectif.

De quoi mettre les Diables sur orbite après une entame de match dominante mais trop peu concrète. Jérémy Doku a d'ailleurs fait le break dans la foulée pour encore un peu plus faire monter la température au Lotto Park.