Avant Lukaku, avant Openda : quand Marvin Ogunjimi était le roi en pointe des Diables Rouges
Photo: © photonews
Belgique-Kazakhstan est un match synonyme de très bons souvenirs pour Marvin Ogunjimi. L'ancien attaquant du KRC Genk a brièvement été l'attaquant titulaire des Diables Rouges.
Ce dimanche soir, les Diables Rouges affronteront le Kazakhstan. Un match important pour continuer un parcours quasi-sans faute dans la course au Mondial 2026, et maintenir la pression sur le Pays de Galles avant de se rendre à Cardiff le mois prochain.
La Belgique a souvent affronté le Kazakhstan et à l'époque, un certain Marvin Ogunjimi a eu l'occasion de faire ses grands débuts en équipe nationale face à la nation d'Asie Centrale. C'était en 2010, à Astana, et il avait marqué... les deux buts belges.
Ogunjimi, actuellement coach des jeunes attaquants du RSCA, est revenu sur cette belle soirée pour Sudinfo : "Le stade à Astana était impressionnant. Nous avons joué sur du synthétique. Eden Hazard m'a dit après le match en riant : 'Tu es le roi de la soirée'. Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée."
Marvin Ogunjimi ne jouera que 7 matchs avec les Diables, sa carrière prenant une tournure inattendue. Mais en 7 matchs, il marquera 5 fois : un ratio que ni Openda, ni même Lukaku ne peuvent un jour rêver d'égaler.
