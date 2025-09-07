Cette fois, ils ont même tiré : le Liechtenstein lutte (presque) jusqu'au bout, nouveau leader dans le groupe des Diables

Cette fois, ils ont même tiré : le Liechtenstein lutte (presque) jusqu'au bout, nouveau leader dans le groupe des Diables
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Trois jours après leur défaite contre les Diables Rouges, le Liechtenstein était à nouveau sur le terrain. Avec sans surprise, une nouvelle défaite à la clé.

À Vaduz, le Liechtenstein avait bien résisté en première mi-temps (0-1) au repos, avant d'en prendre cinq dans le buffet dans le deuxième acte. Résultat, six buts d'écart, 18% de possession de balle et pas le moindre tir tenté.

Cette fois, les hommes de Konrad Fünfstück avaient un rendez-vous en Macédoine du Nord à négocier. Pas une rencontre simple à aborder, les Diables avaient d'ailleurs partagé (1-1) à Skopje au mois de juin.

Le Liechtenstein a une nouvelle fois livré une première mi-temps courageuse, ne rentrant au vestiaire que sur le score, sur un but d'Eljif Elmas. Les visiteurs ont défendu leur but...de retard pour garder espoir en seconde mi-temps.

Plus de répondant offensif

Mais l'espoir n'a pas duré longtemps, le but du break tombant dix minutes après la reprise, le 3-0 tombant dans la foulée. Sur sa lancée, la Macédoine du Nord s'est fait plaisir dans la dernière demi-heure, pour s'imposer 5-0. Le Liechtenstein peut tout de même se targuer d'avoir tiré deux fois, avec même un envoi cadré.

La Macédoine du Nord s'impose donc sur un score de forfait et reprend la tête du groupe, avec quatre points d'avance sur les Diables Rouges, mais aussi deux matchs de plus.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Macédoine
Liechtenstein

Plus de news

LIVE : Suivez Belgique - Kazakhstan en direct commenté (20h45) Live

LIVE : Suivez Belgique - Kazakhstan en direct commenté (20h45)

20:05
Comment rebondir après être passé à côté du transfert choc de l'été ? "J'étais prêt, physiquement et mentalement"

Comment rebondir après être passé à côté du transfert choc de l'été ? "J'étais prêt, physiquement et mentalement"

20:30
Raskin de retour dans le onze, Trossard aussi : la compo des Diables contre le Kazakhstan

Raskin de retour dans le onze, Trossard aussi : la compo des Diables contre le Kazakhstan

19:42
5
Anderlecht sans nouvel attaquant ? La mission impossible d'Olivier Renard touche bientôt à sa fin

Anderlecht sans nouvel attaquant ? La mission impossible d'Olivier Renard touche bientôt à sa fin

19:30
Allô Rudi ? Pendant que les Diables cherchent une alternative à Lukaku, un Liégeois plante son 16e but de la saison

Allô Rudi ? Pendant que les Diables cherchent une alternative à Lukaku, un Liégeois plante son 16e but de la saison

18:30
"Une équipe avait envie, l'autre pas" : Igor De Camargo hausse le ton après l'élimination surprise des Francs Borains

"Une équipe avait envie, l'autre pas" : Igor De Camargo hausse le ton après l'élimination surprise des Francs Borains

19:00
Wasinski déjà buteur avec le RFC Liège, l'Olympic se rassure contre Braine : tous les résultats de la Coupe de Belgique

Wasinski déjà buteur avec le RFC Liège, l'Olympic se rassure contre Braine : tous les résultats de la Coupe de Belgique

18:02
Quel onze pour les Diables ? Suivez Belgique-Kazakhstan sur Walfoot.be

Quel onze pour les Diables ? Suivez Belgique-Kazakhstan sur Walfoot.be

16:53
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Sambu - Salifou - Sobol

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Sambu - Salifou - Sobol

17:00
L'Union Namur s'enfonce, partage pour le SL 16 dans le derby liégeois : les résumés de l'après-midi en D1 ACFF

L'Union Namur s'enfonce, partage pour le SL 16 dans le derby liégeois : les résumés de l'après-midi en D1 ACFF

17:30
"C'est inacceptable" : le PSG furibard sur Didier Deschamps, une affaire encombrante pour l'Équipe de France

"C'est inacceptable" : le PSG furibard sur Didier Deschamps, une affaire encombrante pour l'Équipe de France

16:30
Officiel : un ancien de Visé, Seraing et du RWDM se recase en D1A

Officiel : un ancien de Visé, Seraing et du RWDM se recase en D1A

17:00
"L'entraîneur dont la Belgique avait besoin" : Pierre Locht conquis par Garcia après avoir été consulté...pour Tedesco

"L'entraîneur dont la Belgique avait besoin" : Pierre Locht conquis par Garcia après avoir été consulté...pour Tedesco

16:00
Kevin De Bruyne de retour à Anderlecht...après avoir failli y signer : "J'avais l'habitude de perdre"

Kevin De Bruyne de retour à Anderlecht...après avoir failli y signer : "J'avais l'habitude de perdre"

15:30
Prêt pour le match de reprise contre le Standard ? Un milieu de terrain de Bundesliga se relance en Pro League

Prêt pour le match de reprise contre le Standard ? Un milieu de terrain de Bundesliga se relance en Pro League

15:00
"On ne m'a jamais imposé ça" : retour sur une idée reçue qui collait à la peau du Standard ces dernières saisons

"On ne m'a jamais imposé ça" : retour sur une idée reçue qui collait à la peau du Standard ces dernières saisons

14:30
La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

13:30
1
Un défenseur Soulier d'Or ? "Si je ne me blesse pas et que je garde cet état de forme..."

Un défenseur Soulier d'Or ? "Si je ne me blesse pas et que je garde cet état de forme..."

14:00
"À ce stade de ma carrière, l'Arabie saoudite ne serait pas le bon choix, mais..."

"À ce stade de ma carrière, l'Arabie saoudite ne serait pas le bon choix, mais..."

13:00
Kevin De Bruyne réagit à une information apparemment fausse : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez..."

Kevin De Bruyne réagit à une information apparemment fausse : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez..."

12:30
Yannick Carrasco va-t-il enfin quitter l'Arabie Saoudite ? Un club s'intéresse à lui

Yannick Carrasco va-t-il enfin quitter l'Arabie Saoudite ? Un club s'intéresse à lui

11:40
Le Standard se pencherait sur un ancien du Club de Bruges pour renforcer son flanc gauche

Le Standard se pencherait sur un ancien du Club de Bruges pour renforcer son flanc gauche

12:00
Le KV Malines ne s'arrête plus et va s'offrir un solide milieu de terrain formé en Bundesliga

Le KV Malines ne s'arrête plus et va s'offrir un solide milieu de terrain formé en Bundesliga

11:20
Avant Lukaku, avant Openda : quand Marvin Ogunjimi était le roi en pointe des Diables Rouges

Avant Lukaku, avant Openda : quand Marvin Ogunjimi était le roi en pointe des Diables Rouges

10:30
Sambu Marsoni (RWDM, ex-Seraing) va faire son retour en D1A

Sambu Marsoni (RWDM, ex-Seraing) va faire son retour en D1A

11:00
L'ancien Rouche Samuel Bastien a frôlé la mort : victime d'un AVC, il va tenter de relancer sa carrière

L'ancien Rouche Samuel Bastien a frôlé la mort : victime d'un AVC, il va tenter de relancer sa carrière

10:00
Il va quitter la Belgique : Andi Zeqiri vers la sortie au KRC Genk

Il va quitter la Belgique : Andi Zeqiri vers la sortie au KRC Genk

09:30
Dolberg l'avait déjà subi avec Anderlecht : le Danemark a contacté l'UEFA concernant un problème en Grèce

Dolberg l'avait déjà subi avec Anderlecht : le Danemark a contacté l'UEFA concernant un problème en Grèce

09:00
Le PSG va en vouloir à Didier Deschamps : grave blessure pour Ousmane Dembélé

Le PSG va en vouloir à Didier Deschamps : grave blessure pour Ousmane Dembélé

08:00
L'Antwerp tient le remplaçant de Mahamadou Doumbia

L'Antwerp tient le remplaçant de Mahamadou Doumbia

08:30
🎥 À peine parti d'Anderlecht, un jeune talent de Neerpede se signale... par un drôle d'auto-but

🎥 À peine parti d'Anderlecht, un jeune talent de Neerpede se signale... par un drôle d'auto-but

07:30
Habay-la-Neuve enchaîne et écrase l'Union, Mons l'emporte : tous les résultats de D1 ACFF

Habay-la-Neuve enchaîne et écrase l'Union, Mons l'emporte : tous les résultats de D1 ACFF

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Godts - van Brederode - Botaka

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Godts - van Brederode - Botaka

22:00
Croky Cup : le RWDM s'est fait très peur contre un club de D1 Amateurs, les Francs Borains prennent la porte !

Croky Cup : le RWDM s'est fait très peur contre un club de D1 Amateurs, les Francs Borains prennent la porte !

22:30
Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

21:40
Ce serait un drôle de transfert : Besiktas s'intéresse à un grand talent belge

Ce serait un drôle de transfert : Besiktas s'intéresse à un grand talent belge

22:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 6
Georgie Georgie 3-0 Bulgarie Bulgarie
Macédoine Macédoine 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Lituanie Lituanie 2-3 Pays-Bas Pays-Bas
Belgique Belgique 20:45 Kazakhstan Kazakhstan
Luxembourg Luxembourg 20:45 Slovaquie Slovaquie
Turquie Turquie 20:45 Espagne Espagne
Pologne Pologne 20:45 Finlande Finlande
Allemagne Allemagne 20:45 Irlande du Nord Irlande du Nord
Israël Israël 08/09 Italie Italie
Croatie Croatie 08/09 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 08/09 Suède Suède
Suisse Suisse 08/09 Slovénie Slovénie
Gibraltar Gibraltar 08/09 Iles Féroë Iles Féroë
Biélorussie Biélorussie 08/09 Ecosse Ecosse
Grèce Grèce 08/09 Danemark Danemark
Arménie Arménie 09/09 Irlande Irlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 09/09 Ukraine Ukraine
Norvège Norvège 09/09 Moldavie Moldavie
France France 09/09 Islande Islande
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 09/09 Autriche Autriche
Chypre Chypre 09/09 Roumanie Roumanie
Hongrie Hongrie 09/09 Portugal Portugal
Serbie Serbie 09/09 Angleterre Angleterre
Albanie Albanie 09/09 Lettonie Lettonie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved