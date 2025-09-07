Cette fois, ils ont même tiré : le Liechtenstein lutte (presque) jusqu'au bout, nouveau leader dans le groupe des Diables

Trois jours après leur défaite contre les Diables Rouges, le Liechtenstein était à nouveau sur le terrain. Avec sans surprise, une nouvelle défaite à la clé.

À Vaduz, le Liechtenstein avait bien résisté en première mi-temps (0-1) au repos, avant d'en prendre cinq dans le buffet dans le deuxième acte. Résultat, six buts d'écart, 18% de possession de balle et pas le moindre tir tenté.

Cette fois, les hommes de Konrad Fünfstück avaient un rendez-vous en Macédoine du Nord à négocier. Pas une rencontre simple à aborder, les Diables avaient d'ailleurs partagé (1-1) à Skopje au mois de juin.

Le Liechtenstein a une nouvelle fois livré une première mi-temps courageuse, ne rentrant au vestiaire que sur le score, sur un but d'Eljif Elmas. Les visiteurs ont défendu leur but...de retard pour garder espoir en seconde mi-temps.

Plus de répondant offensif

Mais l'espoir n'a pas duré longtemps, le but du break tombant dix minutes après la reprise, le 3-0 tombant dans la foulée. Sur sa lancée, la Macédoine du Nord s'est fait plaisir dans la dernière demi-heure, pour s'imposer 5-0. Le Liechtenstein peut tout de même se targuer d'avoir tiré deux fois, avec même un envoi cadré.

La Macédoine du Nord s'impose donc sur un score de forfait et reprend la tête du groupe, avec quatre points d'avance sur les Diables Rouges, mais aussi deux matchs de plus.