La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

Ce soir, les Diables Rouges recoivent le Kazakhstan. L'identitité de l'attaquant de pointe fait encore une fois débat.

Si Romelu Lukaku avait été apte, il n'y aurait pas eu débat : Big Rom n'aurait pas voulu manquer une miette du retour dans 'son' Lotto Park. Mais en son absence, la donne est moins claire qu'il n'y paraît en pointe. Sur le papier, Loïs Openda doit être sa doublure attitrée. Mais ses prestations en sélection ne plaident pas en sa faveur.

Jeudi, au Liechtenstein, Openda a épouvé toutes les peines du monde à créer le danger face à un bloc bas. Le profil de Michy Batshuayi, moins rapide pour profiter des espaces en profondeur mais plus à son aise dans le dernier geste au petit rectangle, aurait pu être une option, finalement pas explorée par Rudi Garcia.



Confiance renouvelée ?

En conférence de presse, notre sélectionneur s'est félicité de voir le danger venir de partout, avec Maxim De Cuyper (4 buts en 11 sélections comme meilleur exemple). Mais cela n'écarte pas le débat Openda pour autant. Sera-t-il encore présent ce soir ? Philippe Albert n'en est pas convaincu.

"Il ne faut pas avoir de sentiment dans le football moderne. On est dans une position dans laquelle il faut gagner toutes nos rencontres. Si Rudi Garcia doit écarter Loïs Openda au profit de Michy Batshuayi ou Charles De Ketelaere, il le fera. J’ai confiance en l’entraîneur, il faut mettre les meilleurs. S’il faut faire des déçus, il prendra ses responsabilités", analyse-t-il pour la RTBF.

De son côté, Garcia a voulu protéger son attaquant en conférence de presse : "Je lui ai dit de garder confiance, c’est un grand attaquant. Ne le comparons pas à Romelu Lukaku, ce n’est pas le même profil de joueur. Il n’a pas été très servi et il était seul contre trois défenseurs. Il a toute ma confiance... même si je sais que j’ai d’autres options pour débuter ou monter en cours de match". Notre sélectionneur a déjà annoncé qu'il ferait des changements mais ne lève donc pas encore le voile sur ses intentions exactes.