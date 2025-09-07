Sambu Marsoni (RWDM, ex-Seraing) va faire son retour en D1A

Sambu Marsoni évolue au RWDM depuis 2023. Mais l'ancien latéral de Seraing va revenir au sein de l'élite.

Sambu Marsoni (28 ans) va retrouver la D1A. En effet, selon Sacha Tavolieri, spécialiste du mercato, le latéral du RWDM va quitter Molenbeek, avec qui il a été relégué en Challenger Pro League, et devrait venir renforcer le FCV Dender.

Le club flandrien est dans une position très compliquée, sans victoire et lanterne rouge de JPL après 6 journées de championnats. Dender n'a pris que deux points, et a vécu un véritable exode en fin d'été avec les départs de Vincent Euvrard, Aurélien Scheidler et Joedrick Pupe.

Hayk Milkon a remplacé Euvrard, mais alors que le mercato belge ferme ce lundi, il a bien besoin de renforts pour avoir une chance de lutter pour le maintien avec Dender.

C'est dans cette optique que Marsoni va venir amener son expérience. L'ancien du RFC Seraing devrait signer un contrat de deux saisons avec option pour une année supplémentaire. L'Angolais n'avait plus qu'un an de contrat au RWDM.

Reste à espérer que Dender ne soit pas superstitieux. En effet, Sambu a déjà été relégué deux fois de Jupiler Pro League, en 2023 avec Seraing et une saison plus tard avec RWDM. Pas vraiment une ligne sur le CV...