Une gifle qui a des conséquences immédiates : le sélectionneur du Kazakhtan démissionne en conférence de presse !

Le sélectionneur du Kazakhstan, Ali Aliyev, a donné une conférence de presse surprenante et très courte après la défaite contre la Belgique. Il a ainsi annoncé... sa démission.

Scène surprenante dans la foulée de Belgique-Kazakhstan. Arrivé en conférence de presse avant Rudi Garcia, Ali Aliyev, sélectionneur kazakh, a donné une très brève allocution, qui a duré moins de 30 secondes... et a annoncé sa démission.

Aliyev a en effet pris ses responsabilités après le terrible 6-0 encaissé au Lotto Park ce dimanche et qui, même si personne au Kazakhstan n'en rêvait plus vraiment, signifiait probablement la fin de tout espoir de qualification miracle pour le Mondial.

"Tout ce qui s'est passé ce soir est de ma faute, les joueurs n'ont rien à se reprocher", affirmait ainsi le sélectionneur du Kazakhstan. "J'en assume l'entière responsabilité et vais présenter ma démission immédiatement". 

Ali Aliyev avait pris la tête du Kazakhstan en janvier dernier, et le début de sa campagne qualificative pour le Mondial 2026 était prometteur avec une équipe qui encaissait très peu, même si elle ne parvenait pas à trouver le chemin des filets. Mais avec une victoire en cinq matchs, Aliyev a préféré se retirer.

Reste donc à voir qui sera le sélectionneur national du Kazakhstan en novembre prochain, quand la Belgique se rendra à Astana pour son avant-dernier match de qualification. Une rencontre qui pourrait être très importante, du moins si les Diables ne font pas le job en octobre. 

