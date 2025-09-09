Belgique - Liechtenstein bien à Sclessin ? La nouvelle sortie de Willy Demeyer

Belgique - Liechtenstein bien à Sclessin ? La nouvelle sortie de Willy Demeyer
Photo: © photonews

La tenue du match entre les Diables Rouges et le Liechtenstein fait débat depuis plusieurs semaines. Mais Willy Demeyer se veut positif : Sclessin devrait être en mesure de l'accueillir.

En se déplaçant au Liechtenstein, les Diables Rouges n'avaient pas beaucoup le choix : avec ses 160 kilomètres carrés perdus entre les montagnes et sa passion toute relative du football, notre hôte de jeudi dernier n'a pas hésité longtemps avant de recevoir la Belgique dans son champêtre Rheinpark Stadion.

La tenue du match retour en Belgique suscite plus de suspense. Dans la volonté de repartir à la rencontre de son public hors du Stade Roi Baudoin, la fédération a ouvert plusieurs portes. Outre la réception du Kazakhstan à Anderlecht dimanche et celle de la Macédoine du Nord à La Gantoise, la Belgique doit également jouer contre le Liechtenstein à Sclessin.

Mais le bourgmestre de Liège Willy Demeyer avait calmé le jeu dans la foulée de l'annonce officielle, regrettant que l'Union belge se comporte comme si tout était acté. "Notre priorité, c’est de lutter contre la toxicomanie, pas de sécuriser des matchs de football", avait-il insisté dans SudInfo.

Les discussions avancent

En clair, c'est notamment l'aspect financier qui bloquait. Demeyer n'envisageait la tenue du match à Sclessin que si des renforts de la réserve de la police fédérale sont envoyés, à charge de l’État, sans que cela ne coûte à la Ville de Liège.

Le ton est désormais plus optimiste : "Des discussions sont en cours, elles vont atterrir bientôt, je suis plutôt optimiste", a confié le bourgmestre, cité par La Dernière Heure. L'affaire pourrait donc rapidement être résolue...et il serait grand temps : la vente des tickets a déjà commencé.

0 réaction
