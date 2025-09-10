Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Tielemans - Simic

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Tielemans - Simic

Un Diable Rouge dans le viseur : l'Atlético Madrid pourrait frapper fort cet hiver

L'Atlético Madrid prépare son mercato hivernal et cible un renfort au milieu de terrain. Youri Tielemans serait la cible idéale. (Lire la suite)