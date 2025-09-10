Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Tielemans - Simic
Un Diable Rouge dans le viseur : l'Atlético Madrid pourrait frapper fort cet hiver
L'Atlético Madrid prépare son mercato hivernal et cible un renfort au milieu de terrain. Youri Tielemans serait la cible idéale. (Lire la suite)
Simic sur le départ : le jackpot se rapproche pour Anderlecht
Sauf surprise, Jan-Carlo Simic quittera Anderlecht dans les prochains jours. Le défenseur serbe devrait rapporter au moins 20 millions d'euros. (Lire la suite)
