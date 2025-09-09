Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Ilic - Yaya Guindo
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Pas de transfert au Standard : second échec en fin de mercato, en voici les raisons
Coup du sort pour le Standard, qui espérait des renforts défensifs en cette fin de mercato. Ni Eric Bocat, ni Mukhammadrasul Abdumazhidov ne signeront. (Lire la suite)
La RAAL prolonge l'un de ses attaquants, formé à Anderlecht
Pas de transfert de dernière minute à la RAAL, mais une prolongation hier dans la journée. Momo Guindo a signé un nouveau contrat. (Lire la suite)
Officiel : Anderlecht a annoncé son dernier transfert dans les derniers instants du mercato
Le mercato du RSC Anderlecht s'est clos sur une arrivée : celle de Mihajlo Ilic. Le défenseur serbe est prêté par Bologne. (Lire la suite)
