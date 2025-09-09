Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Ilic - Yaya Guindo

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Ilic - Yaya Guindo

Pas de transfert au Standard : second échec en fin de mercato, en voici les raisons

Coup du sort pour le Standard, qui espérait des renforts défensifs en cette fin de mercato. Ni Eric Bocat, ni Mukhammadrasul Abdumazhidov ne signeront. (Lire la suite)

La RAAL prolonge l'un de ses attaquants, formé à Anderlecht

Pas de transfert de dernière minute à la RAAL, mais une prolongation hier dans la journée. Momo Guindo a signé un nouveau contrat. (Lire la suite)