Les Diables métamorphosés sous Rudi Garcia ? Le sérieux recadrage d'Hein Vanhaezebrouck

Les Diables Rouges ont conclu la trêve internationale avec 12 buts marqués et pas le moindre encaissé. Mais Hein Vanhaezebrouck reste critique et rappelle la faiblesse de nos adversaires.

Les Diables ont indéniablement gagné en confiance après ces deux promenades contre le Liechtenstein et le Kazakhstan. Et c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver au groupe quand on se souvient des propos de Rudi Garcia à son arrivée, lorsque le groupe était en plein doute.

Mais pour Hein Vanhaezebrouck, un point d'interrogation entoure toujours la défense. C'est que nos deux adversaires de septembre n'ont pas donné beaucoup de fil à retordre à notre arrière-garde. Garcia a changé son fusil d'épaule en alignant le duo Debast - Theate, mais celui-ci ne peut pas vraiment être évalué.

"Cette défense pourra-t-elle également préserver le zéro lors des matchs plus difficiles ? C'est la question qui se posera lors des prochaines rencontres, après les buts encaissés contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles. Et lors de la Coupe du Monde, l'opposition sera encore plus forte", prévient l'ancien entraîneur de La Gantoise dans Het Nieuwsblad.

Les débuts de Tedesco étaient aussi euphoriques

"Offensivement, nous pouvons mettre en difficulté de nombreuses équipes, même si à l'avenir, nous ne serons que rarement aussi dominants que contre le Liechtenstein et le Kazakhstan. N'oublions pas les louanges faites à Tedesco au début de son mandat, après la victoire contre l'Allemagne et les victoires 5-0 contre l'Estonie et l'Azerbaïdjan", nuance HVH.

"De Bruyne s'était également amusé. Jusqu'à ce que le sélectionneur fasse des choses étranges à l'Euro. Espérons que les Diables Rouges pourront maintenant poursuivre sur cette lancée et éviter que cela tourne à nouveau au vinaigre", conclut Vanhaezebrouck. Le déplacement au Pays de Galles du mois d'octobre sera ainsi un bon test sur la route du Mondial.