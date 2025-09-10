Thierry Henry relance les rumeurs sur le prochain sélectionneur de l'équipe de France

Ancien adjoint de Roberto Martinez avec les Diables Rouges, Thierry Henry a lâché un indice sur le futur coach de l'Equipe de France.

Thierry Henry connaît aussi bien les Bleus que la Belgique. L’ancien attaquant a travaillé plusieurs années comme adjoint de Roberto Martinez avec les Diables Rouges, entre 2018 et 2023. Aujourd’hui, il est consultant pour la chaîne américaine CBS.

Pour l’instant, Didier Deschamps reste en place. À la tête des Bleus depuis 2012, il a remporté la Coupe du monde en 2018. Il n'a pas voulu prolonger son contrat qui se termine après le Mondial 2026.

Impossible d’évoquer l’avenir des Bleus sans parler de Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zidane reste dans les mémoires comme l’entraîneur qui a remporté trois Ligues des champions d’affilée entre 2016 et 2018.

"Je le sais"

Henry n’a pas cité Zidane directement, mais sa phrase est claire : "On sait tous qui sera le nouveau sélectionneur. Vous le savez et je le sais. Et je lui souhaite le meilleur." sur CBS.

Si ce scénario se confirme, l’équipe de France vivra une passation symbolique : de Deschamps à Zidane, deux légendes de 1998 qui se succèdent.