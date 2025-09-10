Thierry Henry relance les rumeurs sur le prochain sélectionneur de l'équipe de France

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Thierry Henry relance les rumeurs sur le prochain sélectionneur de l'équipe de France

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Ancien adjoint de Roberto Martinez avec les Diables Rouges, Thierry Henry a lâché un indice sur le futur coach de l'Equipe de France.

Thierry Henry connaît aussi bien les Bleus que la Belgique. L’ancien attaquant a travaillé plusieurs années comme adjoint de Roberto Martinez avec les Diables Rouges, entre 2018 et 2023. Aujourd’hui, il est consultant pour la chaîne américaine CBS.

Pour l’instant, Didier Deschamps reste en place. À la tête des Bleus depuis 2012, il a remporté la Coupe du monde en 2018. Il n'a pas voulu prolonger son contrat qui se termine après le Mondial 2026.

Impossible d’évoquer l’avenir des Bleus sans parler de Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zidane reste dans les mémoires comme l’entraîneur qui a remporté trois Ligues des champions d’affilée entre 2016 et 2018.

"Je le sais"

Henry n’a pas cité Zidane directement, mais sa phrase est claire : "On sait tous qui sera le nouveau sélectionneur. Vous le savez et je le sais. Et je lui souhaite le meilleur." sur CBS.

Si ce scénario se confirme, l’équipe de France vivra une passation symbolique : de Deschamps à Zidane, deux légendes de 1998 qui se succèdent.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
France
Thierry Henry
Zinedine Zidane

Plus de news

Le Real Madrid prend une nouvelle décision radicale et la tension monte

Le Real Madrid prend une nouvelle décision radicale et la tension monte

10:30
Les Diables métamorphosés sous Rudi Garcia ? Le sérieux recadrage d'Hein Vanhaezebrouck

Les Diables métamorphosés sous Rudi Garcia ? Le sérieux recadrage d'Hein Vanhaezebrouck

07:00
Alexis Saelemaekers pourrait vivre un tournant à l'AC Milan

Alexis Saelemaekers pourrait vivre un tournant à l'AC Milan

10:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Tielemans - Simic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Tielemans - Simic

09:00
Un mercato plus long en Belgique... mais est-ce vraiment utile aux clubs ?

Un mercato plus long en Belgique... mais est-ce vraiment utile aux clubs ?

09:30
Un Diable Rouge dans le viseur : l'Atlético Madrid pourrait frapper fort cet hiver

Un Diable Rouge dans le viseur : l'Atlético Madrid pourrait frapper fort cet hiver

09:00
Simic sur le départ : le jackpot se rapproche pour Anderlecht

Simic sur le départ : le jackpot se rapproche pour Anderlecht

08:00
Anderlecht envoie un joueur d'expérience en réserve : l'effectif est ingérable

Anderlecht envoie un joueur d'expérience en réserve : l'effectif est ingérable

07:40
Un célèbre agent belge appelle à la fin de l'hypocrisie : "Le harcèlement est devenu un indicateur de performance"

Un célèbre agent belge appelle à la fin de l'hypocrisie : "Le harcèlement est devenu un indicateur de performance"

07:20
Le RFC Liège capable à terme de se battre pour la montée ? Les vérités de Gaëtan Englebert

Le RFC Liège capable à terme de se battre pour la montée ? Les vérités de Gaëtan Englebert

06:30
La France se fait très peur, Roberto Martinez sur le fil, la Norvège en plante 11 : le résumé des matchs de la soirée

La France se fait très peur, Roberto Martinez sur le fil, la Norvège en plante 11 : le résumé des matchs de la soirée

23:02
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Simic - Benfriha - Kaba - Sels

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Simic - Benfriha - Kaba - Sels

21:40
Taclé par...Angel Di Maria, un joueur des Francs Borains se rebiffe : "Tout le monde a son avis sur moi, mais..."

Taclé par...Angel Di Maria, un joueur des Francs Borains se rebiffe : "Tout le monde a son avis sur moi, mais..."

22:30
Zeno Debast attire de nombreux clubs de Premier League : une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

Zeno Debast attire de nombreux clubs de Premier League : une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

20:30
Plus cher encore que Jashari ? Comment le Club de Bruges prépare un nouveau transfert record

Plus cher encore que Jashari ? Comment le Club de Bruges prépare un nouveau transfert record

22:00
Belgique - Liechtenstein bien à Sclessin ? La nouvelle sortie de Willy Demeyer

Belgique - Liechtenstein bien à Sclessin ? La nouvelle sortie de Willy Demeyer

19:00
L'Arabie Saoudite pour sauver le mercato d'Anderlecht ? Un transfert XXL en préparation

L'Arabie Saoudite pour sauver le mercato d'Anderlecht ? Un transfert XXL en préparation

21:40
Le nouvel homme fort du Standard doit convaincre malgré les casseroles : "C'est un amoureux du club"

Le nouvel homme fort du Standard doit convaincre malgré les casseroles : "C'est un amoureux du club"

21:00
1
Rob Schoofs à l'Union pour oublier une frustration certaine : "La seule chose que je regrette de mes années à Malines"

Rob Schoofs à l'Union pour oublier une frustration certaine : "La seule chose que je regrette de mes années à Malines"

21:20
Officiel : un ancien grand espoir du Standard se relance chez les Francs Borains

Officiel : un ancien grand espoir du Standard se relance chez les Francs Borains

19:30
Un Diable transféré sur le gong ? Domenico Tedesco retrouve (enfin) un club...pour qui le mercato est encore ouvert

Un Diable transféré sur le gong ? Domenico Tedesco retrouve (enfin) un club...pour qui le mercato est encore ouvert

18:20
Resté à quai cet été et désormais avec la réserve : la galère continue pour une ancienne pépite du football belge

Resté à quai cet été et désormais avec la réserve : la galère continue pour une ancienne pépite du football belge

20:00
OFFICIEL : Matz Sels connaît son nouvel entraîneur après le limogeage de Nuno Espírito Santo

OFFICIEL : Matz Sels connaît son nouvel entraîneur après le limogeage de Nuno Espírito Santo

15:00
Voici pourquoi l'UEFA retient son souffle avant le match de l'Angleterre ce mardi soir

Voici pourquoi l'UEFA retient son souffle avant le match de l'Angleterre ce mardi soir

18:00
OFFICIEL : l'OH Louvain de David Hubert réalise un joli coup en faisant revenir un ancien joueur du club

OFFICIEL : l'OH Louvain de David Hubert réalise un joli coup en faisant revenir un ancien joueur du club

18:40
Un 18e pays se qualifie pour la Coupe du Monde 2026

Un 18e pays se qualifie pour la Coupe du Monde 2026

17:30
📷 Dennis Ayensa est de retour à l'entraînement avec le Standard

📷 Dennis Ayensa est de retour à l'entraînement avec le Standard

17:00
Accord trouvé : Domenico Tedesco bientôt lancé dans une nouvelle aventure ?

Accord trouvé : Domenico Tedesco bientôt lancé dans une nouvelle aventure ?

14:00
2
OFFICIEL : un jeune talent défensif débarque pour cinq saisons au KRC Genk

OFFICIEL : un jeune talent défensif débarque pour cinq saisons au KRC Genk

16:30
Rudi Garcia souligne "un problème" en Belgique au niveau de la formation

Rudi Garcia souligne "un problème" en Belgique au niveau de la formation

11:20
De quoi satisfaire Ivan Leko ? L'ancien entraîneur du Standard accueille un joueur en toute fin de mercato à La Gantoise

De quoi satisfaire Ivan Leko ? L'ancien entraîneur du Standard accueille un joueur en toute fin de mercato à La Gantoise

16:00
OFFICIEL : Andi Zeqiri se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Andi Zeqiri se lance dans un nouveau défi à l'étranger

15:30
Foket, Ashimeru, Flips, Rits... : voici pourquoi Anderlecht n'arrive pas à s'en séparer

Foket, Ashimeru, Flips, Rits... : voici pourquoi Anderlecht n'arrive pas à s'en séparer

13:00
Après Fenerbahçe, Domenico Tedesco est cité en Angleterre (et ça ne plaira pas à un Diable Rouge)

Après Fenerbahçe, Domenico Tedesco est cité en Angleterre (et ça ne plaira pas à un Diable Rouge)

09/09
Norman Bassette aurait pu rejoindre Anderlecht cet été : "Il n'était pas question pour moi de revenir sur ma parole"

Norman Bassette aurait pu rejoindre Anderlecht cet été : "Il n'était pas question pour moi de revenir sur ma parole"

14:20
Anderlecht s'est également penché sur un ancien attaquant du... Club de Bruges, qu'il pourrait d'ailleurs encore recruter

Anderlecht s'est également penché sur un ancien attaquant du... Club de Bruges, qu'il pourrait d'ailleurs encore recruter

13:30

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 6
Georgie Georgie 3-0 Bulgarie Bulgarie
Macédoine Macédoine 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Lituanie Lituanie 2-3 Pays-Bas Pays-Bas
Belgique Belgique 6-0 Kazakhstan Kazakhstan
Luxembourg Luxembourg 0-1 Slovaquie Slovaquie
Turquie Turquie 0-6 Espagne Espagne
Pologne Pologne 3-1 Finlande Finlande
Allemagne Allemagne 3-1 Irlande du Nord Irlande du Nord
Israël Israël 4-5 Italie Italie
Croatie Croatie 4-0 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 2-0 Suède Suède
Suisse Suisse 3-0 Slovénie Slovénie
Gibraltar Gibraltar 0-1 Iles Féroë Iles Féroë
Biélorussie Biélorussie 0-2 Ecosse Ecosse
Grèce Grèce 0-3 Danemark Danemark
Arménie Arménie 2-1 Irlande Irlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-1 Ukraine Ukraine
Norvège Norvège 11-1 Moldavie Moldavie
France France 2-1 Islande Islande
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1-2 Autriche Autriche
Chypre Chypre 2-2 Roumanie Roumanie
Hongrie Hongrie 2-3 Portugal Portugal
Serbie Serbie 0-5 Angleterre Angleterre
Albanie Albanie 1-0 Lettonie Lettonie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved