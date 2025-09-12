Dennis Praet à un tournant de sa carrière : voilà pourquoi les prochaines semaines seront décisives pour lui

L'Antwerp affrontera La Gantoise ce week-end dans un match qui pourrait déjà peser sur la suite de la saison pour les deux équipes. Au sein du milieu de terrain anversois, la bataille promet d'être acharnée, y compris dans les prochaines semaines.

L’Antwerp se classe provisoirement sixième avec 9 points sur 18, tandis que La Gantoise pointe encore plus bas avec 5 points sur 15. Les deux équipes auront donc impérativement besoin des trois points lors du duel de la septième journée, au Bosuil.

Il sera intéressant de voir qui Stef Wils alignera au milieu de terrain, Michel-Ange Balikwisha et Mahamadou Doumbia, deux piliers des Anversois, étant partis.

Le seul vétéran restant dans l’entrejeu est Dennis Praet. Le joueur de 31 ans a été utilisé un peu plus bas ces dernières semaines, mais pourrait retrouver un rôle plus offensif.

Dennis Praet vers un nouveau contrat à l'Antwerp ?

Selon Het Laatste Nieuws, il revient à Praet de montrer ce dont il est capable, lui qui se trouve en fin de contrat et dont le salaire est conséquent. Il se bat donc également pour son propre avenir.

Qui l’accompagnera au milieu de terrain ? Mauricio Benítez (21 ans), Andreas Verstraeten (19 ans) ou le nouveau venu Mahamadou Diawara (20 ans) ? Quoi qu’il en soit, Praet devra porter le poids de l’entrejeu en tant que seul joueur expérimenté. S'il n'apporte pas satisfaction, l'Antwerp pourrait chercher un autre joueur d'expérience cet hiver, moins cher, et reléguer Praet sur le banc.