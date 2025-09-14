"À une seconde près, le message volait à la poubelle", la bourde qui a failli ruiner le transfert d'Anthony Moris

Anthony Moris vit ses premières semaines en Arabie Saoudite. Il aurait pourtant bien pu ne jamais réaliser ce transfert à Al Khaleej.

Les affaires marchent pour Anthony Moris : l'ancien gardien de l'Union Saint-Gilloise s'est montré décisif dès son premier match en délivrant un assist face à l'Al-Shabab de Yannick Carrasco. Une passe décisive d'autant mieux accueillie que Moris a négocié une clause de bonus en la matière dans son contrat.

Son départ du Parc Duden, alors que l'Union s'apprêtait à disputer la Ligue des Champions en a surpris plus d'un. L'international luxembourgeois aurait pu boucler la boucle en C1 après avoir commencé avec l'équipe en D1B.

Une fausse piste qui n'en était pas une

Il a d'ailleurs été le premier surpris par l'offre saoudienne, comme il l'explique à la RTBF. Au point de passer à deux doigts de foirer le transfert : "Pendant mes vacances en Turquie, je reçois un message d’un agent se disant mandaté par Al-Khaleej. Je me dis ‘Encore une connerie de manager’, j'allais effacer le message".

"Ma femme me dit de d’abord recouper chez mon agent. Et de fait, c’était une offre sérieuse. À une seconde près, le message volait à la poubelle : aujourd’hui, je joue en Arabie", rigole Moris.

Un choix qu'il ne regrette pas une seconde : "J’avais encore un contrat d’un an à l’Union, assorti d’une option pour une saison supplémentaire, mais que le club n’a pas voulu lever tout de suite. Pas de problème, j’ai pris un autre chemin. Ça faisait déjà un petit temps que je voulais casser mon train-train et découvrir autre chose".