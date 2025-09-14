Un candidat aux Diables en avait gros sur la patate : "Il faut forcément passer par ce genre de moments"

Mika Godts est de retour en forme avec l'Ajax. Le jeune Belge voulait absolument faire taire ses détracteurs.

Deux buts et un assist : Mika Godts a frappé fort avec l'Ajax contre Zwolle, hier soir. Ses premières actions décisives de la saison lui ont fait un bien fou. Sur le banc pour la reprise et blessé lors du mois d'août, le Limbourgeois de 20 ans avait des fourmis dans les jambes.

Il avait même été suggéré par la presse néerlandaise que l'Ajax allait le prêter en Turquie. Sa célébration ne laisse pas place au doute : Godts a assez mal vécu la situation et est revanchard. "Ma manière de fêter mon but ? Je préfère garder l'explication pour moi. C'est très personnel".

Mika Godts qui célèbre en parlant à ses détracteurs 👀 pic.twitter.com/BUpPRZigdW — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) September 13, 2025

Bien accompagné pour ne pas douter

"Ce n'était pas facile. Avant la trêve hivernale, tout allait très bien, tout était possible. Mais à un moment donné, les attentes ont commencé à augmenter. Et peut-être que c'était trop nouveau pour moi. Je commençais tout juste", a-t-il expliqué au Telegraaf.

"Ce n'est jamais facile de ne pas marquer pendant un certain temps, de ne pas pouvoir jouer un rôle important. Mais en tant que jeune, il faut forcément passer par ce genre de moments. C'est une bonne chose que je l'aie déjà vécu, j'espère que c'est désormais derrière moi", poursuit-il.

Le joueur n'oublie pas ceux qui l'ont accompagné durant ces moments plus creux : "Je suis entouré de bonnes personnes, notamment d'un coach mental. Mais je peux aussi compter sur mon agent, un bon ami très impliqué avec qui je discute tous les jours. Bien sûr, je peux aussi parler à mes parents et à mon frère. Et à ma femme. Ils m'ont dit de ne pas trop m'en faire".