Un candidat aux Diables en avait gros sur la patate : "Il faut forcément passer par ce genre de moments"

Un candidat aux Diables en avait gros sur la patate : "Il faut forcément passer par ce genre de moments"
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2605

Mika Godts est de retour en forme avec l'Ajax. Le jeune Belge voulait absolument faire taire ses détracteurs.

Deux buts et un assist : Mika Godts a frappé fort avec l'Ajax contre Zwolle, hier soir. Ses premières actions décisives de la saison lui ont fait un bien fou. Sur le banc pour la reprise et blessé lors du mois d'août, le Limbourgeois de 20 ans avait des fourmis dans les jambes.

Il avait même été suggéré par la presse néerlandaise que l'Ajax allait le prêter en Turquie. Sa célébration ne laisse pas place au doute : Godts a assez mal vécu la situation et est revanchard. "Ma manière de fêter mon but ? Je préfère garder l'explication pour moi. C'est très personnel".

Bien accompagné pour ne pas douter

"Ce n'était pas facile. Avant la trêve hivernale, tout allait très bien, tout était possible. Mais à un moment donné, les attentes ont commencé à augmenter. Et peut-être que c'était trop nouveau pour moi. Je commençais tout juste", a-t-il expliqué au Telegraaf.

"Ce n'est jamais facile de ne pas marquer pendant un certain temps, de ne pas pouvoir jouer un rôle important. Mais en tant que jeune, il faut forcément passer par ce genre de moments. C'est une bonne chose que je l'aie déjà vécu, j'espère que c'est désormais derrière moi", poursuit-il.

Le joueur n'oublie pas ceux qui l'ont accompagné durant ces moments plus creux : "Je suis entouré de bonnes personnes, notamment d'un coach mental. Mais je peux aussi compter sur mon agent, un bon ami très impliqué avec qui je discute tous les jours. Bien sûr, je peux aussi parler à mes parents et à mon frère. Et à ma femme. Ils m'ont dit de ne pas trop m'en faire".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Mika Godts

Plus de news

MT: Cercle de Bruges 0-2 Charleroi Live

MT: Cercle de Bruges 0-2 Charleroi

16:48
Quel onze pour Anderlecht ? Hasi a la pression au moment de recevoir Genk

Quel onze pour Anderlecht ? Hasi a la pression au moment de recevoir Genk

16:21
De Kathmandu à la Somalie ? Un entraîneur belge pourrait bien poursuivre son tour du monde

De Kathmandu à la Somalie ? Un entraîneur belge pourrait bien poursuivre son tour du monde

16:20
Les Diables sans leur capitaine en octobre ? Son entraîneur laisse craindre le pire

Les Diables sans leur capitaine en octobre ? Son entraîneur laisse craindre le pire

13:30
L'Union sans son porte-drapeau pour le début de la Ligue des Champions ? Sébastien Pocognoli dans l'attente

L'Union sans son porte-drapeau pour le début de la Ligue des Champions ? Sébastien Pocognoli dans l'attente

16:00
Une classe au-dessus : le RWDM Brussels profite des cadeaux de Seraing et s'impose largement

Une classe au-dessus : le RWDM Brussels profite des cadeaux de Seraing et s'impose largement

15:23
Ivan Leko en train de ressusciter La Gantoise ? Les Buffalos renversent la situation à dix contre onze

Ivan Leko en train de ressusciter La Gantoise ? Les Buffalos renversent la situation à dix contre onze

15:40
Les "2000" prennent le pouvoir : la Challenger Pro League fait place à la classe biberon, pour notre grand plaisir

Les "2000" prennent le pouvoir : la Challenger Pro League fait place à la classe biberon, pour notre grand plaisir

15:00
Six buts en sept matchs, dont trois sur penalty, et une seule clean sheet pour le Standard : où est le problème ? Interview

Six buts en sept matchs, dont trois sur penalty, et une seule clean sheet pour le Standard : où est le problème ?

14:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/09: Emegha

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/09: Emegha

14:00
Un ancien d'Anderlecht y croit : "Pourquoi ne pas revenir là où j'ai connu les plus beaux moments de ma carrière ?"

Un ancien d'Anderlecht y croit : "Pourquoi ne pas revenir là où j'ai connu les plus beaux moments de ma carrière ?"

14:20
Officiel : un ancien flop de l'Antwerp s'offre un transfert à Chelsea

Officiel : un ancien flop de l'Antwerp s'offre un transfert à Chelsea

14:00
Un premier pas pour le football belge : accord trouvé entre DAZN et la RTBF, avec des conséquences dès ce dimanche

Un premier pas pour le football belge : accord trouvé entre DAZN et la RTBF, avec des conséquences dès ce dimanche

13:00
Kevin De Bruyne, le nouveau patron de Naples ? "Le rôle que nous lui donnons est parfait"

Kevin De Bruyne, le nouveau patron de Naples ? "Le rôle que nous lui donnons est parfait"

12:30
Après avoir battu Bruges, La RAAL affiche ses ambitions : "On est capables de prendre des points contre tout le monde"

Après avoir battu Bruges, La RAAL affiche ses ambitions : "On est capables de prendre des points contre tout le monde"

12:00
"Tout simplement pas assez bien" : un attaquant du Club de Bruges critique la prestation de son équipe

"Tout simplement pas assez bien" : un attaquant du Club de Bruges critique la prestation de son équipe

11:30
"Presque le match parfait" : Vincent Kompany encense son Bayern avant le choc face à Chelsea

"Presque le match parfait" : Vincent Kompany encense son Bayern avant le choc face à Chelsea

10:00
Pas de transfert ? Pas de problème ! Lucas Stassin offre une nouvelle victoire à Saint-Étienne en Ligue 2

Pas de transfert ? Pas de problème ! Lucas Stassin offre une nouvelle victoire à Saint-Étienne en Ligue 2

11:00
La place de Jackers en danger après son erreur ? Hayen répond après la défaite

La place de Jackers en danger après son erreur ? Hayen répond après la défaite

10:30
🎥 Deux buts, une passe décisive, décisif dans tous les buts : un talent belge s'éclate aux Pays-Bas

🎥 Deux buts, une passe décisive, décisif dans tous les buts : un talent belge s'éclate aux Pays-Bas

20:00
Première réussie : l'ancien de l'Union Charles Vanhoutte brille à Nice

Première réussie : l'ancien de l'Union Charles Vanhoutte brille à Nice

09:30
Match dingue à Turin : la Juve fait tomber l'Inter et Lois Openda découvre la Serie A

Match dingue à Turin : la Juve fait tomber l'Inter et Lois Openda découvre la Serie A

09:10
Récemment critiqué en Italie, Kevin De Bruyne répond avec un but pour Naples

Récemment critiqué en Italie, Kevin De Bruyne répond avec un but pour Naples

08:45
Un rebondissement de dernière minute dans la liste de l'Union en Ligue des champions

Un rebondissement de dernière minute dans la liste de l'Union en Ligue des champions

08:23
Michael Verschueren à la présidence d'Anderlecht ? "Les fans cherchaient un bouc émissaire et l'ont trouvé"

Michael Verschueren à la présidence d'Anderlecht ? "Les fans cherchaient un bouc émissaire et l'ont trouvé"

07:00
1
Battre le Standard n'a pas suffi pour maintenir la dynamique : David Hubert et OHL stoppés dans leur élan

Battre le Standard n'a pas suffi pour maintenir la dynamique : David Hubert et OHL stoppés dans leur élan

06:30
Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

06:00
Retraité sportivement mais déjà entraîneur, Dedryck Boyata se confie : "Je voulais arrêter autrement"

Retraité sportivement mais déjà entraîneur, Dedryck Boyata se confie : "Je voulais arrêter autrement"

21:20
Grosse surprise : la RAAL bat Bruges, qui manque sa répétition générale avant la Ligue des Champions

Grosse surprise : la RAAL bat Bruges, qui manque sa répétition générale avant la Ligue des Champions

22:59
5
Avec une grosse défaite du SL16 FC : les résultats de la soirée en D1 ACFF

Avec une grosse défaite du SL16 FC : les résultats de la soirée en D1 ACFF

22:25
Challenger Pro League : Eupen ne fait qu'une bouchée des Francs Borains, belle victoire du FC Liège en déplacement

Challenger Pro League : Eupen ne fait qu'une bouchée des Francs Borains, belle victoire du FC Liège en déplacement

22:03
🎥 Johan Bakayoko en mode Arjen Robben pour libérer Leipzig, Vincent Kompany et le Bayern roulent sur Hambourg

🎥 Johan Bakayoko en mode Arjen Robben pour libérer Leipzig, Vincent Kompany et le Bayern roulent sur Hambourg

21:40
À Sclessin, la belle surprise de la soirée venait de Namur : "Je suis curieux de voir jusqu'où il va aller"

À Sclessin, la belle surprise de la soirée venait de Namur : "Je suis curieux de voir jusqu'où il va aller"

21:00
🎥 L'Union s'en sort de justesse à Dender, encore grâce à son improbable héros

🎥 L'Union s'en sort de justesse à Dender, encore grâce à son improbable héros

20:20
"21 millions d'euros pour Simic ? Les Saoudiens ont dû mélanger les chiffres, n'est-ce pas ?"

"21 millions d'euros pour Simic ? Les Saoudiens ont dû mélanger les chiffres, n'est-ce pas ?"

19:30
1
De Cuyper n'est pas seul : le capitaine des Diables Rouges est sorti sur blessure en Premier League

De Cuyper n'est pas seul : le capitaine des Diables Rouges est sorti sur blessure en Premier League

19:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 6
Georgie Georgie 3-0 Bulgarie Bulgarie
Macédoine Macédoine 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Lituanie Lituanie 2-3 Pays-Bas Pays-Bas
Belgique Belgique 6-0 Kazakhstan Kazakhstan
Luxembourg Luxembourg 0-1 Slovaquie Slovaquie
Turquie Turquie 0-6 Espagne Espagne
Pologne Pologne 3-1 Finlande Finlande
Allemagne Allemagne 3-1 Irlande du Nord Irlande du Nord
Israël Israël 4-5 Italie Italie
Croatie Croatie 4-0 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 2-0 Suède Suède
Suisse Suisse 3-0 Slovénie Slovénie
Gibraltar Gibraltar 0-1 Iles Féroë Iles Féroë
Biélorussie Biélorussie 0-2 Ecosse Ecosse
Grèce Grèce 0-3 Danemark Danemark
Arménie Arménie 2-1 Irlande Irlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-1 Ukraine Ukraine
Norvège Norvège 11-1 Moldavie Moldavie
France France 2-1 Islande Islande
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1-2 Autriche Autriche
Chypre Chypre 2-2 Roumanie Roumanie
Hongrie Hongrie 2-3 Portugal Portugal
Serbie Serbie 0-5 Angleterre Angleterre
Albanie Albanie 1-0 Lettonie Lettonie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved