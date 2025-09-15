Merci pour tout...ou pas : le bourreau de la génération dorée annonce sa retraite à 31 ans

Photo: © photonews
Samuel Umtiti a annoncé ce soir mettre un terme à sa carrière de joueur. Les hommages se multiplient en France : nos voisins n'ont pas oublié son rôle lors de la Coupe du Monde 2018 (et nous non plus).

"Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir" : c'est par ces mots que Samuel Umtiti a annoncé sur son compte Instagram qu'il raccrochait les crampons à 31 ans.

Sans club depuis la fin de son aventure à Lille cet été, Umtiti est resté sobre dans son message d'adieu : "J'ai TOUT donné avec passion et je ne regrette RIEN. Je tiens à remercier tous les clubs, les présidents, les entraîneurs et joueurs que j'ai pu côtoyer. Et merci à tous les supporters pour le soutien".

Un genou sacrifié pour soulever la Coupe du Monde

Il avait pourtant de quoi pavoiser avec ses deux Ligas, ses trois Copas del Rey, ses deux Supercoupes d'Espagne, sa Coupe de France...et sa Coupe du Monde. Vous l'avez compris, il est l'heure d'aborder un sujet sensible.

Avec ce Mondial 2018 disputé sur une jambe, Umtiti a marqué les esprits chez les Bleus. Symbole de résilience et de dépassement de soi, il a joué un tour bien cruel aux Diables Rouges en demi-finale avec ce duel gagné face à Marouane Fellaini, pourtant réputé imprenable, sur corner.

Titré et adoubé, Samuel Umtiti en a payé le prix fort, avec d'innombrables problèmes au genou, qui ont pourri les dernières années de sa carrière. La saison passée, il n'a ainsi disputé que 182 minutes avec le LOSC. Un genou en compote qui le contraint à raccrocher les crampons à 31 ans. Même retraité, nul doute que le garçon continuera à casser la démarche.

WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
WC Qualification (Europe)

 Journée 6
Georgie Georgie 3-0 Bulgarie Bulgarie
Macédoine Macédoine 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Lituanie Lituanie 2-3 Pays-Bas Pays-Bas
Belgique Belgique 6-0 Kazakhstan Kazakhstan
Luxembourg Luxembourg 0-1 Slovaquie Slovaquie
Turquie Turquie 0-6 Espagne Espagne
Pologne Pologne 3-1 Finlande Finlande
Allemagne Allemagne 3-1 Irlande du Nord Irlande du Nord
Israël Israël 4-5 Italie Italie
Croatie Croatie 4-0 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 2-0 Suède Suède
Suisse Suisse 3-0 Slovénie Slovénie
Gibraltar Gibraltar 0-1 Iles Féroë Iles Féroë
Biélorussie Biélorussie 0-2 Ecosse Ecosse
Grèce Grèce 0-3 Danemark Danemark
Arménie Arménie 2-1 Irlande Irlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-1 Ukraine Ukraine
Norvège Norvège 11-1 Moldavie Moldavie
France France 2-1 Islande Islande
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1-2 Autriche Autriche
Chypre Chypre 2-2 Roumanie Roumanie
Hongrie Hongrie 2-3 Portugal Portugal
Serbie Serbie 0-5 Angleterre Angleterre
Albanie Albanie 1-0 Lettonie Lettonie
