Rudi Garcia peut souffler : plus de peur que de mal pour un nouveau cadre des Diables, sorti sur blessure

Les championnats ont repris leurs droits ce weekend après la trêve internationale. En Premier League, la reprise a été douloureuse pour deux de nos Diables.

Si Rudi Garcia regardait le multilive de Premier League samedi après-midi, il a dû grimacer à deux reprises en quelques minutes d'intervalles. Après la sortie sur blessure de Maxim De Cuyper, il y a eu celle de Youri Tielemans avec Aston Villa lors du match contre Everton.

En conférence de presse, Unai Emery a confirmé que le capitaine des Diables Rouges serait écarté des terrains "pour quelques matchs". Pour De Cuyper en revanche, aucune estimation n'avait encore été faite avant les tests plus poussés.

Face à Bournemouth, l'ancien du Club de Bruges avait été poussé de bon coeur dans les panneaux publicitaires par Antoine Semenyo. La violence de l'impact en fin de course avait laissé De Cuyper au sol.

De retour le weekend prochain ?

Le nouvel arrière gauche attitré des Diables avait essayé de reprendre part au jeu mais a fini par se faire remplacer quelques minutes plus tard, avant même la mi-temps. Mais une absence de longue durée n'est pas à craindre.

Het Nieuwsblad rapporte en effet que les scanners n'ont rien révélé de sérieux à son genou. L'objectif est ainsi de pouvoir l'aligner le weekend prochain contre Tottenham, même si sa participation n'est pas encore totalement rassurée. Une bonne nouvelle également pour Rudi Garcia, qui ne dispose pas d'un paquet d'alternatives à ce poste en sélection.

Belgique

Voici pourquoi le Club de Bruges pourrait bien regretter d'avoir vendu ce joueur

18:00
Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

14:20
"Après six journées de championnat, aucun des avants-centres de Bruges n'a encore inscrit le moindre but"

17:20
Sébastien Pocognoli dévoile les ambitions de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions

17:00
Un ancien Diable Rouge est catégorique avec ce grand club de Pro League : "C'est le maximum atteignable"

16:30
"Nous avons beaucoup de respect pour eux" : le coach du PSV méfiant avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

15:30
Michal Skoras se confie sur son départ du Club de Bruges : "Ce n'était pas une décision facile"

16:00
Le fils d'un ex-joueur du Club de Bruges et de la RAAL Louviéroise attire l'intérêt de plusieurs clubs belges

15:00
"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà Interview

14:40
1
"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

14:00
"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

13:30
🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

13:00
"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

12:40
Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

12:20
Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

10:30
"On ne va pas faire de cadeaux" : Jérémy Doku prévient Kevin De Bruyne avant Manchester City - Napoli

12:00
Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine Analyse

11:40
2
Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

11:00
Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

11:20
1
Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

10:00
🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

09:30
1
Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

09:00
Un ancien Diable Rouge critique un jeune gardien belge : "C'est une erreur"

08:30
"Je trouve ça dommage de la part des fans" : Diego Moreira regrette l'attitude des Ultras strasbourgeois

08:00
Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

07:40
📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

07:20
"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

07:00
1
Toujours aussi félin : Hervé Koffi revient de loin et sort le grand jeu sur penalty

06:30
Besnik Hasi défend Tristan Degreef... qui va tout de même devoir se calmer à l'avenir

06:00
1
Un retour plein d'émotion pour Ivan Leko : "Ici, les gens connaissent vraiment le football"

23:00
Anderlecht s'en sort-il bien ? "Il y avait faute sur moi, j'en suis sûr à 200%"

22:20
2
Nathan Ngoy infranchissable avec Chancel Mbemba ! Un scénario de folie face aux Toulousains d'Aron Donnum

22:00
Un joueur des Francs Borains a connu l'enfer : "Depuis que c'est sorti, les gens me regardent bizarrement dans la rue"

22:40
Des Mauves courageux : les cotes d'Anderlecht-Genk

21:40
Un candidat aux Diables en avait gros sur la patate : "Il faut forcément passer par ce genre de moments"

14/09
Le coleader croqué sans merci par Westerlo, l'Union finit le weekend seule en tête

21:20

