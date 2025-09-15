Rudi Garcia peut souffler : plus de peur que de mal pour un nouveau cadre des Diables, sorti sur blessure

Les championnats ont repris leurs droits ce weekend après la trêve internationale. En Premier League, la reprise a été douloureuse pour deux de nos Diables.

Si Rudi Garcia regardait le multilive de Premier League samedi après-midi, il a dû grimacer à deux reprises en quelques minutes d'intervalles. Après la sortie sur blessure de Maxim De Cuyper, il y a eu celle de Youri Tielemans avec Aston Villa lors du match contre Everton.

En conférence de presse, Unai Emery a confirmé que le capitaine des Diables Rouges serait écarté des terrains "pour quelques matchs". Pour De Cuyper en revanche, aucune estimation n'avait encore été faite avant les tests plus poussés.

Face à Bournemouth, l'ancien du Club de Bruges avait été poussé de bon coeur dans les panneaux publicitaires par Antoine Semenyo. La violence de l'impact en fin de course avait laissé De Cuyper au sol.

De retour le weekend prochain ?

Le nouvel arrière gauche attitré des Diables avait essayé de reprendre part au jeu mais a fini par se faire remplacer quelques minutes plus tard, avant même la mi-temps. Mais une absence de longue durée n'est pas à craindre.

Het Nieuwsblad rapporte en effet que les scanners n'ont rien révélé de sérieux à son genou. L'objectif est ainsi de pouvoir l'aligner le weekend prochain contre Tottenham, même si sa participation n'est pas encore totalement rassurée. Une bonne nouvelle également pour Rudi Garcia, qui ne dispose pas d'un paquet d'alternatives à ce poste en sélection.