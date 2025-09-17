Bruges a dû s'avouer vaincu : une tournée belge qui pourrait déboucher sur plusieurs contrats en Pro League

La Pro League est plus que jamais une compétition tremplin en Europe. Désireuse d'y placer ses jeunes talents, l'Académie Kenpong a fait impression lors de ses matchs sur le sol belge.

L'académie ghanéenne Kenpong a disputé début septembre une 'tournée belge' contre des équipes de jeunes d'élite, notamment le KRC Genk et le Club de Bruges. L'équipe a même battu les U18 des Blauw en Zwart (3-1), partageant contre ceux de Genk (1-1) avant de perdre contre Malines (3-1). Plusieurs joueurs se sont démarqués lors de ces matchs et peuvent rêver d'un contrat professionnel dans notre pays. Rien n'a encore été décidé à ce sujet, mais les choses devraient rapidement bouger. En octobre, trois joueurs prometteurs reviendront, avec un contrat professionnel en jeu. De plus, un mini-documentaire sera publié, offrant un aperçu exclusif de leur parcours et de leurs expériences lors de la tournée. Le processus de sélection en plusieurs étapes La première partie du processus de sélection est donc terminée. Les clubs effectuent désormais une première sélection sur base de ce qu'ils ont vu lors des matchs, après quoi seuls les joueurs ayant ce petit quelque chose en plus auront une chance de passer par des stages, des entraînements supplémentaires et éventuellement des négociations de contrat. De nombreux scouts étaient présents en tribune lors des matchs, ils représentent une autre possibilité de décrocher un contrat sur le vieux continent.

Parmi les trois joueurs qui sont attendus en Belgique en octobre, un nom se démarque clairement pour l'instant : Nana Carther. Il s'agit d'un milieu de terrain défensif de 17 ans qui s'est déjà démarqué. Avec son profil, plusieurs clubs belges et étrangers ont déjà noté son nom dans leur calepin.

Le chemin est bien sûr encore long, mais le fait que des équipes comme Genk et le Club de Bruges offrent une sorte de transition via leur équipe de jeunes en Challenger Pro League fait de notre compétition une destination d'autant plus prisée pour pouvoir s'acclimater au football à l'européenne.

Cela se reflète d'ailleurs dans les statistiques des 20 meilleures compétitions en Europe. En Belgique, les joueurs de moins de 21 ans ont plus d'opportunités que dans de nombreux autres pays de premier plan. Seule la Suède fait actuellement mieux que nous, selon les données de Transfermarkt.