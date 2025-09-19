Rik De Mil très mécontent du calendrier : "Ils n'ont pas pensé à la santé des joueurs"

Charleroi enchaîne : les Zèbres jouent dès ce samedi contre Malines, après un match de milieu de semaine à Genk. Rik De Mil n'est pas ravi.

Malgré les circonstances, le Sporting Charleroi enchaîne les victoires. Les Zèbres ont surpris le KRC Genk à la Cegeka Arena en milieu de semaine, un match lors duquel Rik De Mil s'est notamment signalé par un discours évoquant "la fatigue" de ses joueurs.

L'entraîneur des Zèbres s'est exprimé à ce sujet ce vendredi en conférence de presse. "Le calendrier n'est pas une excuse, et c'est pour ça que j'en parle avant la rencontre. Mais Gand est dans la même situation que nous. Pourquoi ne pouvons-nous pas jouer comme eux le vendredi, puis le dimanche ?", s'interroge Rik De Mil dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Charleroi a en effet joué dimanche dernier, puis mercredi, avant de jouer ce samedi. "Ceux qui ont conçu ce calendrier ont fait une grande erreur, ils n'ont pas pris en considération la santé de mes joueurs", se désole le coach carolo.

À Genk, Guiagon et Romsaas sont sortis en première période. Un coup dur car les deux joueurs sont très importants pour Charleroi. "On pousse pour qu'ils soient là, le staff médical essaie tout. Mais ce sera à moi de mesurer le risque", résume De Mil.

Parfait Guiagon manquerait énormément à Charleroi et Rik De Mil le sait bien. "C'est un joueur atypique, donc celui qui le remplacera ne devra pas faire la même chose que lui. Mais nous avons les joueurs pour le remplacer", assure l'entraîneur du Sporting Charleroi.