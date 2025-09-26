Coefficient UEFA : la Belgique se rapproche encore grâce à Genk, qui signe la belle opération de la semaine

Vainqueur sur la pelouse des Glasgow Rangers, le Racing Genk a réalisé la bonne opération de la semaine en Europa League. Voici ce que cela change au classement UEFA et dans les probabilités de qualification.

Malgré les éliminations des Sporting, Charleroi et Anderlecht, dès les tours préliminaires, les clubs belges performent particulièrement bien en Europe depuis le début de la saison.

Après les victoires de l'Union et du Club de Bruges en Ligue des Champions, le Racing Genk s'est imposé sur la pelouse des Glasgow Rangers ce jeudi soir. Et au niveau du coefficient UEFA, c'est encore une excellente nouvelle pour la Belgique.



Avec +0,400 point pris cette semaine, notre pays réduit encore l'écart avec les Pays-Bas, qui signent une semaine blanche (voir ci-dessous). En prenant déjà en compte le classement de la saison prochaine, la Belgique reste très proche de la cinquième place occupée par la France, qui creuse toutefois légèrement l'écart avec un +0,571 cette semaine.

📈 Coefficient points added this week:



+0.800 🇵🇹

+0.600 🇬🇷

+0.572 🇩🇪

+0.571 🇫🇷

+0.500 🇩🇰🇷🇴🇭🇷🇧🇬

+0.400 🇧🇪

+0.333 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

+0.286 🇮🇹

+0.250 🇮🇱🇭🇺🇷🇸

+0.200 🇨🇿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

+0.125 🇪🇸

🟰 🇳🇱🇹🇷🇳🇴🇸🇪🇨🇭🇦🇹 — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 25, 2025

☠️ Nightmare start to the league stage by 🇳🇱 Dutch clubs so far.



❌ 🔵 🇳🇱 PSV - 🇧🇪 Union SG 1-3

❌ 🔵 🇳🇱 Ajax - 🇮🇹 Inter 0-2

❌ 🟠 🇵🇹 Braga - 🇳🇱 Feyenoord 1-0

❌ 🟠 🇳🇱 Go Ahead Eagles - 🇷🇴 FCSB 0-1

❌ 🟠 🇳🇱 Utrecht - 🇫🇷 Lyon 0-1



5/5 defeats, 4 of them at home. Only 1 scored… — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 25, 2025

Genk, grand gagnant de la première journée d'Europa League

Ce rapprochement au coefficient n'est pas la seule bonne nouvelle pour le Racing Genk, qui est l'équipe ayant débuté l'Europa League avec la plus petite prime de participation. En s'imposant chez les Rangers, les Limbourgeois ont envoyé un sacré message : il faudra compter avec eux dans cette compétition.

Selon la plateforme de données statistiques liées au football, Football Meets Data, le Racing Genk a gagné, ce jeudi soir, près de 15 % de chances de terminer la phase de ligue dans le top 8.

Genk, neuvième au jeu des probabilités, aurait désormais 38 % de chances de terminer dans le top 8, et 93 % de chances de terminer dans le top 24. Les Limbourgeois sont présentés comme les grands gagnants de cette première journée d'Europa League.

🟠 UEFA Europa League 👉 % for Top 8/24 (as of 25 Sep)



🔝 Change in Top 8:



📈 IN: 🇩🇪 Stuttgart

📉 OUT: 🇩🇪 Freiburg



🔝 Change in Top 24:



📈 IN: 🇷🇴 FCSB

📉 OUT: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers



🚨 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/3GLwv7d0V8 — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 25, 2025