La surprise du chef ! Sélectionné par Roberto Martinez, un Diable Rouge va défendre les couleurs d'Haïti

Le football belge est confronté à bon nombre de joueurs binationaux pouvant opter pour une autre sélection. C'est ainsi qu'Hannes Delcroix a décidé de faire honneur à ses racines.

Il y a quelques années, Hannes Delcroix faisait partie des noms qu'Anderlecht espérait voir représenter Neerpede chez les Diables Rouges. Le défenseur a d'ailleurs été repris en novembre 2020 par Roberto Martinez, disputant même une demi-heure à l'occasion d'une victoire 2-1 contre la Suisse en amical.

Mais depuis, Delcroix n'a plus été appelé en sélection. Il faut dire que les blessures lui ont longtemps barré la route. Il y a deux ans, Vincent Kompany a été le chercher à Anderlecht, Burnley dépensant trois millions d'euros dans l'opération.

Là aussi, l'ancien Mauve n'a que très peu joué (585 minutes en Premier League). De retour de son prêt à Swansea, Delcroix a rejoué pour la première fois le weekend dernier, avec l'équipe réserve de Clarets. Parallèlement, le joueur a changé de nationalité sportive.

L'appel d'Haïti

N'ayant disputé qu'un match avec les Diables, il est désormais dans les règles pour intégrer l'équipe nationale haïtienne et a d'ailleurs été repris pour la première fois en vue de la prochaine trêve internationale. De quoi faire honneur à ses racines.

Né à Petite-Rivière-de-l'Artibonite, Hannes Delcroix, né sous le nom de Piterson Desir, a été adopté à l'âge de deux ans par une famille belge habitant le village d'Horendonk, près d'Essen. Il s'apprête donc à défendre les couleurs de son pays natal, à l'image de Reginal Goreux, lui aussi formé en Belgique mais devenu international haïtien.