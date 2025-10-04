"Il est en difficulté et il revient" : la liste de Rudi Garcia soulève des questions

La sélection de Rudi Garcia divise. Philippe Albert regrette l'absence de jeunes buteurs et s'étonne du retour d'Axel Witsel.

Rudi Garcia a dévoilé vendredi sa liste pour la trêve internationale. Les Diables Rouges affronteront la Macédoine du Nord le 10 octobre, puis le Pays de Galles à Cardiff. Mais certains choix font débat.

L’ancien Diable Rouge Philippe Albert, aujourd’hui consultant, s’interroge sur certains choix de Garcia sur le live de la RTBF. "Je ne m’attends pas à de grosse surprise. Pas de Vermant ? Pas de Stassin ? Je suis dubitatif, perplexe."

Openda et Batshuayi pas des solutions

Albert insiste sur le manque d’un buteur en confiance. "Il faut un vrai 9 et malheureusement ce n’est pas le cas d’Openda, qui ne marque plus. Michy Batshuayi est repris, mais sans jouer une seule minute. Son statut est étrange."

Il s’interroge sur l’absence de jeunes en forme. "Même Stassin, d’accord il joue en Ligue 2, mais l’an passé il marquait en Ligue 1 et il continue aujourd’hui. Il va encore en marquer beaucoup." Lucas Stassin a marqué 4 buts en 7 matchs de Ligue 2 cette saison.

Le retour d'Axel Witsel surprend l’ancien Diable. "Quand il brillait à l’Atlético, on ne le reprenait pas. Et là, alors qu’il est en difficulté, il revient. Peut-être que Garcia pense à lui dans une défense à trois, grâce à sa polyvalence."