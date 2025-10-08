Dans la stratosphère : Cristiano Ronaldo devient le premier footballeur milliardaire

Dans la stratosphère : Cristiano Ronaldo devient le premier footballeur milliardaire
Cristiano Ronaldo est officiellement le premier footballeur de l'histoire officiellement milliardaire. La fortune du joueur d'Al-Nassr serait estimée à environ 1,2 milliard d'euros.

L'agence de presse financière Bloomberg a dévoilé cette semaine que la fortune de Cristiano Ronaldo (40 ans) est désormais estimée à 1,4 milliard de dollars, soit environ 1,2 milliard d'euros. Cela fait du Portugais le premier joueur de football à passer le cap du milliard de dollars de fortune.

Cette estimation prend en compte les salaires touchés par Cristiano Ronaldo durant sa carrière mais aussi de ses investissements et de ses contrats publicitaires souvent très lucratifs avec Armani ou encore Nike. 

Récemment, CR7 a signé une prolongation de contrat gargantuesque avec son club saoudien, Al-Nassr, estimée à plus 400 millions de dollars. 

Cristiano Ronaldo rejoint un cercle très fermé : celui des sportifs milliardaires. Parmi ceux-ci, on retrouve Tiger Woods, LeBron James, Michael Jordan, Roger Federer ou encore Floyd Mayweather. 

