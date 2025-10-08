Un mauvais souvenir pour les Diables : voici l'arbitre de Belgique-Macédoine du Nord

L'identité de l'arbitre qui officiera ce vendredi à la Planet Group Arena a été dévoilée. Il s'agit d'Umut Meler, qui avait déjà dirigé Slovaquie-Belgique à l'Euro 2024.

Ce vendredi, la Belgique affrontera la Macédoine du Nord à la Planet Group Arena de Gand, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Après quatre rencontres qualificatives, les Diables Rouges comptent 10 points (sur 12 possibles), et occupent la seconde place du groupe J avec un match de moins que leur adversaire de vendredi.

Pour ce match crucial, l'UEFA a désigné comme arbitre le Turc Halil Umut Meler (39 ans). Un homme en noir que les Diables connaissent bien.

Meler va-t-il réussir aux Diables Rouges cette fois ?

Meler avait en effet dirigé le premier match de la Belgique à l'Euro 2024, face à la Slovaquie à Francfort. Une rencontre lors de laquelle l'arbitre turc avait annulé deux buts de Romelu Lukaku, et qui s'était terminée par une défaite belge (0-1).

Avant cela, Umut Meler avait également dirigé le match qualificatif pour la Coupe du Monde 2022 face à l'Estonie, remporté 3-1 par la Belgique. En Champions League, il a notamment dirigé le match de barrage de Ligue des Champions du FC Bruges contre l'Atalanta Bergame.

Le nom d'Umut Meler est cependant aussi inévitablement lié à de folles scènes fin 2023. Après un match très tendu entre Ankaragücü et Rizespor, l'arbitre avait été agressé par le président du club d'Ankara et avait été envoyé à l'hôpital pour de multiples traumatismes. Le championnat turc avait alors été suspendu pour une semaine.