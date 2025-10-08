Un mauvais souvenir pour les Diables : voici l'arbitre de Belgique-Macédoine du Nord

Un mauvais souvenir pour les Diables : voici l'arbitre de Belgique-Macédoine du Nord
Photo: © photonews
L'identité de l'arbitre qui officiera ce vendredi à la Planet Group Arena a été dévoilée. Il s'agit d'Umut Meler, qui avait déjà dirigé Slovaquie-Belgique à l'Euro 2024.

Ce vendredi, la Belgique affrontera la Macédoine du Nord à la Planet Group Arena de Gand, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Après quatre rencontres qualificatives, les Diables Rouges comptent 10 points (sur 12 possibles), et occupent la seconde place du groupe J avec un match de moins que leur adversaire de vendredi.

Pour ce match crucial, l'UEFA a désigné comme arbitre le Turc Halil Umut Meler (39 ans). Un homme en noir que les Diables connaissent bien.

Meler va-t-il réussir aux Diables Rouges cette fois ?

Meler avait en effet dirigé le premier match de la Belgique à l'Euro 2024, face à la Slovaquie à Francfort. Une rencontre lors de laquelle l'arbitre turc avait annulé deux buts de Romelu Lukaku, et qui s'était terminée par une défaite belge (0-1).

Avant cela, Umut Meler avait également dirigé le match qualificatif pour la Coupe du Monde 2022 face à l'Estonie, remporté 3-1 par la Belgique. En Champions League, il a notamment dirigé le match de barrage de Ligue des Champions du FC Bruges contre l'Atalanta Bergame.

Le nom d'Umut Meler est cependant aussi inévitablement lié à de folles scènes fin 2023. Après un match très tendu entre Ankaragücü et Rizespor, l'arbitre avait été agressé par le président du club d'Ankara et avait été envoyé à l'hôpital pour de multiples traumatismes. Le championnat turc avait alors été suspendu pour une semaine. 

Belgique

Naples avait une autre superstar en tête avant d'attirer Kevin De Bruyne

16:00
15:30
14:20
15:00
10:00
14:40
14:20
11:20
13:30
11:40
13:00
08:00
12:40
12:20
10:30
12:00
11:00
23:00
07:20
09:30
09:00
08:30
07:40
07:00
06:30
22:30
21:20
22:00
21:40
21:20
21:00
20:30
20:00
19:40
07/10
19:18

WC Qualification (Europe)

 Journée 7
Finlande Finlande 09/10 Lituanie Lituanie
Iles Féroë Iles Féroë 09/10 Montenegro Montenegro
Chypre Chypre 09/10 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Autriche Autriche 09/10 Saint-Marin Saint-Marin
Ecosse Ecosse 09/10 Grèce Grèce
Malte Malte 09/10 Pays-Bas Pays-Bas
République tchèque République tchèque 09/10 Croatie Croatie
Biélorussie Biélorussie 09/10 Danemark Danemark
Kazakhstan Kazakhstan 10/10 Liechtenstein Liechtenstein
Allemagne Allemagne 10/10 Luxembourg Luxembourg
Irlande du Nord Irlande du Nord 10/10 Slovaquie Slovaquie
Suède Suède 10/10 Suisse Suisse
Belgique Belgique 10/10 Macédoine Macédoine
Kosovo Kosovo 10/10 Slovénie Slovénie
France France 10/10 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Islande Islande 10/10 Ukraine Ukraine
Lettonie Lettonie 11/10 Andorre Andorre
Norvège Norvège 11/10 Israël Israël
Hongrie Hongrie 11/10 Arménie Arménie
Serbie Serbie 11/10 Albanie Albanie
Bulgarie Bulgarie 11/10 Turquie Turquie
Estonie Estonie 11/10 Italie Italie
Portugal Portugal 11/10 Irlande Irlande
Espagne Espagne 11/10 Georgie Georgie
Pays-Bas Pays-Bas 11/10 Finlande Finlande
