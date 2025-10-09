"Ce n'est pas la fin du monde" : Kevin De Bruyne très franc sur le brassard de capitaine

Kevin De Bruyne semble toujours un peu ennuyé en conférence de presse — ce n'est clairement pas son exercice préféré. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne se formalise pas de ne plus porter constamment le brassard de capitaine, puisqu'un capitaine a davantage d'obligations médiatiques.

Kevin De Bruyne n’a aucun problème lorsqu’il s’agit uniquement de football. Interrogé sur la connexion évidente qu’il a eue avec Charles De Ketelaere, il explique : "J’essaie toujours de bien comprendre le joueur avec lequel je suis associé," commence-t-il.

"Je suis généralement celui qui délivre les passes décisives, et mon but est de mettre chacun dans les situations où il est le plus dangereux. Charles est aussi un joueur qui pense moins à lui-même et plus à l’équipe. Ça aide forcément à être sur la même longueur d’onde."

Il y avait une belle ambiance à Genk et à Anderlecht, mais on a aussi connu cela au stade national

À Gand, le stade affichait complet il y a déjà trois semaines, tout comme à Genk et à Anderlecht auparavant. Le stade Roi Baudouin semble ainsi avoir fait son temps. Mais Kevin De Bruyne estime qu’il ne faut pas encore le rayer de la carte.

"Oui, il y avait une belle ambiance à Genk et à Anderlecht, mais on a aussi connu cela au stade national. À condition qu’il soit plein, sinon c’est difficile avec la piste d’athlétisme autour, etc. Quand il est à moitié vide, c’est compliqué d’y créer une vraie ambiance. Et oui, on a plus de mal à le remplir aujourd’hui qu’avant."





Je ne vais pas en faire tout un plat si je ne suis pas capitaine

C’était encore une de ces questions auxquelles Kevin De Bruyne répond avec un haussement d’épaules. Comme celle de savoir s’il trouve important de retrouver le brassard de capitaine maintenant que Youri Tielemans est blessé. "C’est agréable de représenter son pays, mais je ne vais pas en faire tout un plat si je ne suis pas capitaine."

"Regardez, à Manchester City, j’ai aussi été capitaine adjoint pendant huit ou neuf ans. Je connais mes responsabilités. En coulisses, j’ai fait énormément pour le club. Mon rôle ne change pas pour autant. Ce n’est pas la fin du monde si c’est quelqu’un d’autre, hein."